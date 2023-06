Nepreslišano: Matija Stepišnik, odgovorni urednik

Robert Golob je v zadnjih tednih, očitno z razmislekom o kritikah, spremenil premierski pristop. Ne moremo reči, da vlada v lahkih razmerah, nasprotno. Pandemija in vojna, ki je blizu nas, sta v marsičem podrli svet, kot ga poznamo. Golob tega ne uporablja kot vzvod političnega boja. Četudi je reformne ambicije že znižal oziroma jih skuša postaviti v bolj realne okvirje, je jasno, da ga potrjeni načrt za okrevanje in odpornost zavezuje k mnogim spremembam v zdravstvu, kjer je stanje akutno, pri dolgotrajni oskrbi, pokojninskem sistemu in davkih. Vlado pretresajo stavke, državljane pa močno po večini življenjski stroški. Plačna pogajanja z javnim sektorjem so se šele prav začela, to je zahteven okvir, s katerim se začne drugo leto vladanja.