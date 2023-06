Marsikaj se dogaja na naših avtocestah, a včasih so presenečeni še vsega hudega vajeni policisti in upravljalci cest. »Na primorski avtocesti smo od Vrhnike proti Ljubljani priča nevarnemu početju. Voznik menja pnevmatiko na prehitevalnem pasu,« so dane okoli 8. ure objavili na promet.si in dodali, da je nastal daljši zastoj. »Tudi na lastne oči sem to že videl. Ljudje se absolutno premalo zavedajo nevarnosti ustavljanja na avtocesti in izstopanja iz vozil. Pogosto vidimo, da si ob okvari avta niti odsevnega brezrokavnika ne nadenejo,« pravi Anže Albreht, reševalec, dolgoletni prostovoljni gasilec v PGD Dolnji Logatec in ustanovitelj Zavoda Reševalni pas.

»Gre za neposredno ogrožanje samega sebe in drugih udeležencev v prometu. Že na odstavnem pasu ne pričakujemo kake ovire, da pa nekdo pride na idejo, da bo to storil na prehitevalnem pasu, je pa res absurd,« pove. Na vprašanje, komu bi sploh lahko prišlo na pamet kaj takega, morda starejšemu vozniku z zdravstvenimi težavami, nima odgovora. »Ne poznam celotne zgodbe, ne vem, mu je pa guma zablokirala. Glede starejših vseeno mislim, da so bolj odgovorni in se tudi bolj bojijo hitrejšega prometa kot mlajši. Vsekakor v nobenem primeru tega ne bi smel tega storiti, se je pa to zgodilo zjutraj na najbolj obremenjen odseku. Gasilci imamo vedno čelado na glavi, ko delamo na avtocesti. Ne glede na to, ali obstaja nevarnost, da nam nekaj pade na glavo, ali ne. Na sosednjem pasu lahko pride do trčenja in razbitine odletijo v nas.«

Kot reševalec in gasilec na avtocestah vidi vse mogoče. »Predvsem bode v oči, da ob zastojih – letos jih bomo še bolj čutili kot lani – ljudje zapuščajo vozila, vozijo se z rolkami, postavljajo piknik stole, senčnike. Lani je Dars objavil posnetek, ko je na pospeševalnem pasu nekdo dal otroka na kahlico. Pred nekaj dnevi je bil na avtocesti kolesar, okoli Logatca gredo kar pogosto migranti kar peš po avtocesti na počivališče Lom. Tudi telička smo že slikali na avtocesti, ker je pač nekomu pobegnil. Vse to se dogaja. Pa ne upam reči, da smo že vse videli,« pove sogovornik.

Globa za kršitelje

»Reševalni pas vse pogosteje navdušuje, skrbi pa nas sestankovanje pešcev po avtocesti. Izstopanje iz vozil in sprehajanje po avtocesti je smrtno nevarno tako za sprehajalce kot tudi za pripadnike intervencijskih ekip in tiste, ki potrebujejo našo pomoč,« je ob enem od prometnih zastojev konec maja opozarjal Zavod Reševalni pas. Ljudje zunaj avta res pogosto klepetajo, telefonirajo, kadijo, se olajšajo v grmovju. Zgodilo se je že, da so otroci igrali nogomet. Vse to je zelo nespametno in nevarno. Razumljivo je, da si po dolgi vožnji in med čakanjem ljudje želijo malce pretegniti noge in da morajo otroci na potrebo, a potem se je treba takoj vrniti v avto. In če se ljudje že zaradi takšnega ravnanja ne počutijo ogrožene, potem podatek za tiste, ki jih najbolj boli, če jih udarijo po žepu. Po 30. členu zakona o pravilih cestnega prometa se voznika ali pešca, ki na avtocesti ali hitri cesti izstopi iz vozla ali hodi po cesti, kaznuje s 150 evri globe.

Zgodilo se je predlansko jesen, a v spominu še vedno ostajajo trije najstniki, ki so se sprehajali po gorenjski avtocesti na Jesenicah. Darsova kamera jih je posnela med hojo ob robu avtoceste, nakar je eden kolegu izročil telefon, potem pa legel na vozni pas, da ga je posnel. Samo nekaj trenutkov pozneje, ko so bili fantje spet na robu ceste, je mimo pribrzel avto. Policija je ugotovila, da so bili vsi mlajši od 14 let.

Kaj storiti, če pride do okvare na cesti Če vozimo na primer 130 kilometrov na uro, pa pride do okvare vozila, vključimo varnostne utripalke. Ne poskušajmo s takojšnjim obračanjem ključa ter pritiskanjem na plin. Namesto tega pritisnimo na sklopko, saj tako ohranimo dovolj hitrosti, da vozilo umirjeno preusmerimo na rob vozišča oziroma odstavni pas, kjer se ustavimo. Vozilo moramo čim prej previdno in varno zapustiti, oblečeni v odsevni telovnik. Najmanj sto metrov od vozila moramo namestiti varnostni trikotnik, do tja gremo za varnostno ograjo. Najbolje je, da pomoč pokličemo s telefonskega stebrička SOS, lahko pa uporabimo tudi mobilni telefon in pokličemo številko 1970. Delavci Darsa bodo prišli v najkrajšem času in poskrbeli za brezplačno zavarovanje.

