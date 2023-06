Dramo bi javnosti približali s stripom

Tri velika evropska dramska dela, Sofoklejeva Antigona, Romeo in Julija Williama Shakespeara ter Kralj Ubu ali Poljaki Alfreda Jarryja, so dobila stripovsko preobleko. Sveže izdane stripe odlikujeta mojstrska vizualna umetnost in zlitje odra na papir.