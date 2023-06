Prvi prilagojeni bankomat stoji na Trgu mladinskih delovnih brigad, kjer se v bližini nahajajo prostori Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ljubljana in Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. Bankomat deluje tako, da ko uporabnik v bankomat priključi svoje žične slušalke, se avtomatsko začne glasovno vodenje. Sporoči mu, naj vstavi kartico in vpiše geslo, nato pa lahko uporabnik izvede dvig ali sliši svoje stanje na računu. Uporabnik bankomat upravlja s pomočjo tipkovnice, ki ima na sredini izboklino, ki označuje število pet. Do konca leta načrtujejo prilagoditev še 51 bankomatov po državi. Predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Matej Žnuderl je poudaril, da je za slepe in slabovidne pomembno, da z denarjem ravnajo kar se da samostojno. Uporabe prilagojenih bankomatov se bodo seveda morali naučiti, saj so doslej bankomate namesto njih upravljali njihovi spremljevalci.

Predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ljubljana Luj Šprohar pa je opozoril na omejitve prilagojenih bankomatov. Spomnil je, da slepi ne vidi, ali kdo ne stoji za njim in si zapisuje številke njegovega gesla ali stanje na računu. »Predlagal bi, da bi bili bankomati v uradnem prostoru kake institucije in pod nadzorom zaposlenih,« je povedal.