Drugi železniški tir Ljubljana–Kranj: Škofjeločane skrbi poseg železnice v naravo

Prvo javno predstavitev državnega prostorskega načrta za gradnjo drugega tira na Gorenjskem so pripravili tudi v občini Škofja Loka. Tamkajšnji župan največjo dobrobit načrtovane trase vidi v odmiku železnice v Retečah, ki to naselje sedaj deli na dva dela, medtem ko so krajani opozorili na škodljiv poseg v varovano naravno okolje.