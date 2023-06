Osnovne in srednje šole, ki bodo to želele, lahko vseeno nadaljujejo s poukom do 20. junija, v tem času pa se lahko posvetijo posebnim aktivnostim za razvoj socialnih in čustvenih kompetenc učencev, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Vlada v Beogradu je danes prav tako sporočila ugotovitev, da 13-letnik, ki je 3. maja na osnovni šoli v Beogradu ubil deset ljudi, pred tem ni bil žrtev vrstniškega nasilja. To je sklep izrednega nadzora centra za socialno delo in ministrstev za izobraževanje ter družino.

Vlada je ob tem pozvala vse medije, naj v bodoče ne objavljajo nepreverjenih in nepotrjenih informacij, saj da s tem le škodijo prizadetim otrokom in staršem.

Kot so še sporočili iz vlade, bo osnovna šola Vladislava Ribnikarja v Beogradu ostala šola. Objekt bodo obnovili in ob tem zgradili spominski del za preminule učence in varnostnika.

Strelskemu incidentu na šoli je v Srbiji dan kasneje sledil še en tragičen dogodek, ko je 20-letnik z avtomatskim orožjem in pištolo v treh vaseh blizu Mladenovca ubil osem, ranil pa 14 ljudi, večinoma mladih. Oba dogodka sta privedla do več množičnih protestnih shodov proti nasilju.