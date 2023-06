Intenzivnost napadov ruskih vojakov v Bahmutu se je bistveno zmanjšala, okrepilo pa se je artilerijsko obstreljevanje mesta in okolice, sta danes potrdila poveljnik ukrajinskih kopenskih sil Oleksandr Sirski in tiskovni predstavnik vojaškega poveljstva vzhodne Ukrajine Sergij Čerevatij.

Sirski je medtem na Telegramu objavil tudi videoposnetek, ki naj bi prikazoval, kako ukrajinske sile s pomočjo brezpilotnih letalnikov napadajo ruske vojake v jarkih v okolici Bahmuta, poroča španska tiskovna agencija EFE.

O zmanjšani intenzivnosti ruskih napadov v Bahmutu je v sredo poročala tudi namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hana Maljar. Dodala je, da tako ruske kot ukrajinske sile v mestu ne izvajajo ofenzivnih operacij, pri čemer naj bi se Kijev sedaj osredotočal na »druge naloge za povečanje svojih vojaških zmogljivosti«.

Ob tem je opozorila, da zmanjšana intenzivnost spopadov ne bo trajala dolgo, saj se obe strani pripravljata na nove operacije.

Ukrajinsko mesto Bahmut, kjer je pred vojno živelo približno 70.000 ljudi, je po večmesečnih srditih bojih med ruskimi in ukrajinskimi silami ostalo praktično brez civilnega prebivalstva. Obe strani sta v spopad vložili veliko moči, čeprav mesto po mnenju analitikov nima velike strateške vrednosti.

Ruska najemniška vojaška skupina Wagner in ruska vojska sta sredi maja sporočili, da je Bahmut padel, medtem ko Ukrajina trdi, da njene enote še vedno nadzirajo enega od predelov opustošenega mesta in da se boji nadaljujejo. Wagner je nato konec maja začel umikati svoje sile iz Bahmuta in tamkajšnje položaje predajati rednim ruskim enotam.