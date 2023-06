Kot je na spletni strani še poročal Žurnal24, naj bi šlo prav za Smodeja, znanega iz afere Fotopub.

Zahteva za preiskavo zoper osumljenega zaradi dveh kaznivih dejanj spolnega nasilja, kaznivega dejanja omogočanja uživanja ali uporabe prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi in kaznivega dejanja hude telesne poškodbe je bila sicer vložena januarja.

Policija medtem preiskuje tudi kaznivo dejanje s področja gospodarske kriminalitete. Kot je marca za STA pojasnila tiskovna predstavnica Policijske uprave Ljubljana Aleksandra Golec, zbirajo obvestila in dokaze zaradi suma kaznivega dejanja v povezavi z nenamensko porabo javnih sredstev.

Na ministrstvu za kulturo so danes na vprašanje STA, ali se je na ministrstvu končal temeljitejši pregled razpisov, v katerih je sodeloval Fotopub, in kakšne so bile ugotovitve pregleda, odgovorili, da v zadevi Fotopub niso ugotovili hujših kršitev, je pa ministrstvo za kulturo na prošnjo policije pomagalo pri preiskavi.

Po navedbah Žurnala24 naj bi Smodej tudi dolgoval na desetinam upnikov, v zvezi s tem pa predkazenski postopek še poteka.

Vodjo društva Fotopub Smodej se je lani poleti znašel v središču afere, potem ko je več njegovih domnevnih žrtev objavilo pričevanja, ki so ga bremenila spolnih in drugih zlorab.