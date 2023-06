»Zaradi globalnega segrevanja so takšne rekordno visoke temperature vse pogostejše,« je japonska vremenska agencija zapisala v poročilu. Povprečna temperatura morja je bila v istih spomladanskih mesecih tretja najvišja zabeležena od leta 1982, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navedla agencija.

Obdobje od leta 2023 do leta 2027 bo skoraj zagotovo najtoplejše petletno obdobje doslej, so Združeni narodi sporočili prejšnji mesec. To je deloma posledica vse večje verjetnosti, da se bo v prihodnjih mesecih pojavil vremenski pojav El Nino, ki bo spodbudil višje svetovne temperature in morda nove vročinske rekorde.

El Nino je naravni vremenski pojav, običajno povezan z dvigom temperature po vsem svetu ter sušo in obilnim deževjem v nekaterih delih sveta. Nazadnje se je pojavil v letih 2018-19. Leta 2020 se je nato razvil njegov nasprotni vremenski pojav, imenovan La Nina, za katerega so značilne obilne padavine in padec temperatur.

Po podatkih Svetovne meteorološke organizacije obstaja tudi dvotretjinska verjetnost, da bodo svetovne temperature vsaj v enem od naslednjih petih let presegle ambicioznejši cilj, določen v pariških sporazumih o omejevanju podnebnih sprememb. Države podpisnice pariškega podnebnega sporazuma iz leta 2015 so se zavezale k omejitvi globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija v primerjavi s predindustrijsko dobo.