Po besedah prognostika na Agenciji RS za okolje (Arso) sta bili prvi dve tretjini letošnjega maja hladni in deževni, zadnja pa je bila celo nekoliko nad nadpovprečjem, kar se temperatur tiče, čeprav se morda ne zdi tako. Slednje pripisuje predvsem temu, da se je spremenilo naše dojemanje tega, kdaj je vreme toplo in kdaj ne.

»Generalno gledano je bil letošnji maj po temperaturah blizu dolgoletnemu povprečju, vsaj v zahodni polovici države, medtem ko je bil na vzhodnem delu nekoliko pod povprečjem,« je povedal Šter. Maj je bil sicer nadpovprečen, kar se tiče padavin, marec je bil nad povprečjem po temperaturah, april pa temperaturno pod povprečjem.

»Letošnja pomlad na splošno ne bo bistveno odstopala od povprečja in se bo tako nekoliko razlikovala od pomladi zadnjih let, ki so bile toplejše od povprečja,« je še pojasnil Šter.

Nadpovprečne temerature

Za poletje dolgoročne napovedi evropskega modela kažejo, da bo nadpovprečno vroče, »niso pa tovrstne napovedi vedno zanesljive«, poudarja prognostik. Najbolj vroče naj bi bilo v zahodni Evropi, pas vročine pa naj bi segal tudi v naše kraje.

Najbolj vroče poletje v času, odkar potekajo meritve, smo sicer v Sloveniji zabeležili leta 2003, drugo najtoplejše pa je bilo lani.

Čeprav se zdi, da temperature te dni niso posebej visoke, pa Šter izpostavlja, da so trenutno celo nekoliko nad povprečjem.

Vreme v prihodnjih dneh bo po njegovih besedah nestanovitno, posebej od nedelje naprej. Najtopleje bo danes in jutri, ko bi lahko temperature ponekod dosegle 28 stopinj Celzija, nato pa bodo spet nekoliko upadle in bodo okoli povprečja. Kakšnega vročinskega vala pa še ni na vidiku, je dodal Šter.

Danes in v petek bo po podatkih Arsa delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne plohe in nevihte. Današnje najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija, petkove pa od 22 do 27 stopinj Celzija.

V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo delno jasno vreme s popoldanskimi plohami ali nevihtami.

Meteorološko poletje traja od začetka junija do konca avgusta, koledarsko poletje pa se bo začelo s poletnim solsticijem 21. junija.