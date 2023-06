Maja je bila inflacija najvišja v segmentu hrane, alkohola in tobaka, rast teh cen pa se je z aprilskih 13,5 odstotka spustila na 12,5 odstotka. Sledile so cene neenergetskih industrijskih dobrin, ki so bile maja za 5,8 odstotka višje kot pred letom dni, medtem ko so bile aprila višje za 6,2 odstotka.

Cene storitev, ki so bile aprila na letni ravni višje za 5,2 odstotka, so bile maja pet odstotkov višje kot maja lani. Cene energentov so bile medtem maja letos 1,7 odstotka nižje kot maja lani. Aprila so bile še 2,4 odstotka višje kot aprila lani.

Od držav, ki uporabljajo evro in za katere je Eurostat imel podatke, so najnižjo letno inflacijo maja zabeležili v Luksemburgu (2,0 odstotka), Belgiji (2,7 odstotka) in v Španiji (2,9 odstotka). Najvišjo so imeli v Latviji in na Slovaškem (12,3 odstotka) ter v Estoniji (11,2 odstotka).

V Sloveniji je bila letna rast cen življenjskih potrebščin prejšnji mesec 8,1-odstotna, potem ko je bila aprila 9,2-odstotna, navaja Eurostat.

Brez upoštevanja cen energentov in hrane se je maja inflacija v območju evra še nekoliko umirila in je znašala je 5,3 odstotka. Pred tem je bila aprila dosegla 5,6 odstotka. Najvišja, odkar obstaja območje skupne evropske valute, je bila marca s 5,7 odstotka.