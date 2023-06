V zameno za podkupnine je Collor de Mello za gradbeno podjetje uredil pogodbe s hčerinsko družbo brazilske državne naftne družbe Petrobras. Njegova obsodba je rezultat obsežne preiskave, imenovane Operacija avtopralnica, v katero je vključenih več sto politikov, javnih uslužbencev in podjetnikov po vsej Latinski Ameriki.

73-letni Collor de Mello je bil predsednik Brazilije od marca 1990 do decembra 1992. Je prvi demokratično izvoljen predsednik te južnoameriške države, ki je odstopil, da bi se izognil postopku razrešitve, prav tako zaradi obtožb o korupciji.

V začetku maja ga je vrhovno sodišče spoznalo za krivega korupcije in pranja denarja v primeru avtopralnica. Glavni sodnik Edson Fachin je predlagal 33-letno zaporno kazen, saj da so dejstva v tem primeru »izjemno resna« in kažejo na »gnusno zlorabo javnih funkcij« za osebno korist.

Po besedah Fachina je Collor de Mello uporabil svoj politično-strankarski vpliv za spodbujanje imenovanj v upravni odbor hčerinske družbe Petrobrasa Distribuidora in ustvarjanje olajšav za sklepanje pogodb. Na sodbo se nekdanji predsednik, čigar obramba obtožbe zanika, lahko pritoži.

Preiskava v okviru operacije avtopralnica je pripeljala tudi do obsodbe trenutnega brazilskega predsednika Luiza Inacia Lule da Silve za podkupovanje, zaradi česar ta ni mogel kandidirati na volitvah leta 2018 in je za rešetkami preživel leto in pol. Kasneje je vrhovno sodišče obsodbo razveljavilo.