To ne pomeni, da je skupina izključila nezemljane, vojaške nasprotnike ali katero koli drugo razlago ampak, da podatki o približno 800 opažanjih nenavadnih letečih predmetov ali drugih pojavov, ki jih ni mogoče preprosto razložiti, preprosto ne zadostujejo za kakršne koli dokončne sklepe.

Na svojem prvem javnem srečanju je 16-članski odbor v sredo poudaril potrebo po boljših podatkih o teh opažanjih NLP. Skupina je bila ustanovljena oktobra lani, da bi postavila temelje za prihodnje študije o naravi NLP, je takrat sporočila Nasa, ki bo pripravila poročilo o svojih ugotovitvah.

NASA opredeljuje NLP kot opazovanje dogodkov na nebu, ki jih z znanstvenega vidika ni mogoče opredeliti kot zračna plovila ali znane naravne pojave. Videoposnetki pilotov mornariških lovcev, na katerih so nenavadni predmeti manevrirali z veliko hitrostjo na način, ki ga ne zmore nobeno znano letalo, so skupaj z drugimi nepojasnjenimi opažanji v zadnjih letih povečali ugibanja o vesoljcih.

Člani skupine so povedali, da so se od lanske napovedi študije soočali s spletnim nadlegovanjem tistih, ki menijo, da so za nekaterimi nepojasnjenimi dogodki dejansko NLP v tradicionalnem smislu in s podobnimi ugovori tistih, ki menijo, da je raziskava popolna izguba časa.

Direktorica znanstvenega programa Nase Nicola Fox je dejala, da nadlegovanje vodi le v nadaljnjo stigmatizacijo področja NLP, znatno ovira znanstveni proces in odvrača druge od preučevanja te pomembne tematike.

Foxova je dejala, da podatki, ki jih preučujejo strokovnjaki, niso tajni in da prihajajo iz civilnih vladnih ustanov, zasebnega sektorja in drugih virov.

Za razliko od Pentagonovega urada za reševanje vseh področij anomalij, ki ima dostop do zaupnih podatkov o NLP in je bolj osredotočen na nacionalno varnost, Nasina študija temelji na nezaupnih poročilih in opažanjih, da bi izboljšala preglednost in komunikacijo med agencijami.

Nasin odbor namerava svoje poročilo objaviti pozno poleti. Vendar pa Nasa potrebuje več boljših informacij, da bi lahko razumela, kaj so NLP.

Študijska skupina za NLP je bila ustanovljena junija lani, da bi dosegla napredek v smislu znanstvenega razumevanja pojava.

Ameriško obrambno ministrstvo je medtem lani prav tako ustanovilo oddelek za analizo in zbiranje podatkov o srečanjih z NLP ali tovrstnimi pojavi. Glede na poročilo Pentagona, objavljeno januarja, se od leta 2021 število opažanj NLP povečuje.