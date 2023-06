»Juliette s to poletno dišavo ljubitelje svežine in dobrega počutja v poletnih dneh tokrat pospremi na zabavo ob bazenu. Za njo pa ostaja sled, ki diši kot sončni žarek na zagoreli koži,« so novo dišavo priljubljene francoske blagovne znamke predstavili gostitelji.

»To je oda veselju poletja. Oda soncu, ki se ponuja koži, poln obljub. Za našo Juliette sem si zamislil novo igrišče: njen bazen. Sanjski dekor, kjer kot prava diva postavlja svoja pravila in od povabljencev pričakuje, da se jih držijo. Vsi so oblečeni po njenem »dress - codu«, celo rožnati flamingo nosi šal, saj bodo selfiji objavljeni na vseh socialnih medijih... Igriv pogled na dobo, kjer nas družabni mediji in nenehno uprizarjanje našega življenja spodbujajo, da smo vedno bolj ekstravagantni. Z Lust for sun bo poletje drzno in čudovito,« pa je novo dišavo opisal pravnuk slavne Nine Ricci in ustanovitelj blagovne znamke Juliette Has A Gun parfums Romano Ricci.

Cvetlični parfum z notami ylang-ylanga, sončni z notami monoija in kokosa je ujet v stekleničko, katere izgled stekleničke slavi toplino poletja in odseva oranžne odtenke vročega sonca.