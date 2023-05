Domači navijači so na drugem letošnjem teniškem turnirju največje četverice v Parizu dočakali prvi delirij in tudi večje razočaranje. Za prvega je poskrbel Gaël Monfils, ki je v odločilnem nizu proti Argentincu Sebastianu Baezu zaostajal z 0:4, poleg tega pa je imel tekmec še žogico za vodstvo s 5:0. Francoz se je pobral ter na krilih navijačev dobil niz s 7:5. Za francosko razočaranje pa je danes poskrbela peta igralka sveta Caroline Garcia, ki je morala priznati premoč 56. igralki s svetovne lestvice Ani Blinkovi. Rusinja se bo v šestnajstini finala pomerila z Elino Svitolino, ki je dobila sedmi zaporedni dvoboj na pesku. Čeprav pariška publika slovi po pravičnosti, gre pričakovati, da bodo v omenjenem dvoboju navijali za Ukrajinko, ki je povrhu poročena z Gaëlom Monfilsom.

»Odkrito povedano, sem zmagal zgolj zaradi publike. Ko že sam nisem več verjel v zmago, sem čutil, da občinstvo ni obupalo ter mi dalo dovolj energije, da sem dobil še en dvoboj na najljubšem turnirju. Nimam nobenih želja, saj sem osebna pričakovanja izpolnil že, da sem zmagal pred domačimi navijači ter upravičil zaupanje organizatorjev,« se je po skoraj štirih urah boja veselil Gaël Monfils, ki se bo danes pomeril s sijajnim Holgerjem Runejem. Danec je denimo v zadnjih dveh medsebojnih dvobojih obakrat premagal Novaka Đokovića ter dokazal, da je poleg Carlosa Alcaraza najobetavnejši igralec prihodnosti. Alcaraz je danes izgubil prvi niz v Parizu, ki mu ga je odvzel Japonec Taro Daniel, kljub temu pa je prvi igralec sveta po slabih dveh urah in pol zlahka napredoval v tretji krog.

Brez težav se je petič zapored v tretji krog prebil tudi Stefanos Cicipas. Grk, predlanski finalist, je v Parizu dobil jubilejni 20. dvoboj, v katerem je bil v treh nizih boljši od Španca Roberta Carballesa Baene. »Včerajšnji dan v Parizu je bil vroč in suh, v takšnih razmerah pa ni preprosto igrati. Vsakokrat si rečem, da imam prednost, saj sem takšnih razmer vajen. Vsak dvoboj je nekaj posebnega, nikoli ne veš, kako se bo obrnil, kje te čaka 'mina' in kako bo igral tekmec. Zato je tenis nekaj posebnega,« je po zmagi povedal Stefanos Cicipas. Grka v šestnajstini finala čaka peščeni specialist Argentinec Diego Schwartzman.

S četrto uvrstitvijo v tretji krog je svojo najboljšo pariško uvrstitev izenačila Arina Sabalenka. Belorusinja ima precej višje cilje, ne skriva niti, da si želi prihodnjo soboto dvigniti pokal za zmagovalko. Ker je letos osvojila tudi OP Avstralije, je na turnirjih za grand slam proti rojakinji Irini Šimanovič dosegla že deveto letošnjo zmago zapored. Potem ko drugi igralki sveta po porazu v prvem krogu ni čestitala Ukrajinka Marta Kostjuk, saj je tekmici očitala, da se še nikoli ni jasno opredelila glede vojne v Ukrajini, temveč so njeni odgovori neiskreni, je bila Arina Sabalenka danes deležna glasnega aplavza publike. »Kaj bom počela danes, ko sem prosta? V vsakem primeru bom trenirala, saj z igro še nisem najbolj zadovoljna. Zanesljivo pa bom obiskala tudi kakšno dobro pariško restavracijo, saj najraje dobro jem. Pariz je pravi kulinarični presežek,« odgovarja Arina Sabalenka. Omenimo še, da sta že v drugem krogu izpadla nekdanja zmagovalca Rolanda Garrosa, in sicer Švicar Stan Wawrinka in Latvijka Jelena Ostapenko.