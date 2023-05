Po veliki zmagi na drugi tekmi polfinala lige ABA košarkarji Cedevite Olimpije nimajo časa za predah. Medtem ko se bo Partizan do torka v miru pripravljal na odločilni tretji obračun pred domačimi navijači, kapetana Eda Murića in soigralce čaka finale državnega prvenstva proti Heliosu. Prva tekma bo danes ob 20. uri v Domžalah, druga v soboto ob 20. uri v Ljubljani in tretja v četrtek ob 20.30 v Domžalah. Moštvi igrata na tri zmage, termina morebitnega četrtega in petega dvoboja pa bosta po potrebi določena naknadno in bosta odvisna tudi od razpleta tretje tekme polfinala lige ABA.

Vzdušje v slačilnici Olimpije zelo dobro

»Finalni obračuni v katerem koli tekmovanju nikoli niso lahki. Helios je pokazal, da ima dobro sestavljeno in vodeno ekipo. O tem pričajo njihovi rezultati tako v državnem prvenstvu kot 2. ligi ABA. S kančkom sreče bi lahko imeli idealno sezono in se veselili preboja v ligo ABA. Ko si trener ali igralec Olimpije, je jasno, da si v vlogi favorita in nosiš odgovornost, da osvojiš domača tekmovanja. Zavedamo se, da obračuni s Heliosom v preteklosti niso bili lahki, zato bo potrebna maksimalna osredotočenost. Če bomo igrali pametno, bomo na dobri poti k naslovu prvaka,« razmišlja trener Olimpije Miro Alilović, ki je z igralci v četrtfinalu in polfinalu prvenstva po dvakrat ugnal Šentjur in Šenčur. Ljubljančani in Domžalčani so se v zadnjih dveh sezonah pogosto merili za lovorike, venomer pa so bili boljši zmaji – v obeh pokalnih finalih, letošnjem superpokalnem obračunu in lanskem finalu državnega prvenstva. »Za nami je dolga sezona z veliko tekmami, zato se utrujenost nekoliko že pozna. A zdaj smo pri koncu in pred nami so tekme, ki štejejo, zato se ne pritožujemo. Čaka nas motivirani Helios, ki je imel veliko časa za pripravo. Če ne bomo pokazali enake želje kot proti Partizanu, bomo v težavah. Helios spoštujemo, a vemo, kaj je naša naloga. Naslov državnega prvaka mora ostati v Ljubljani in Stožicah, kamor tudi spada,« je odločen kapetan Olimpije Edo Murić.

Kljub besedam glavnih akterjev pri zmajih je jasno, da bodo misli bežale k prihajajoči tretji tekmi polfinala lige ABA proti Partizanu. Morebitni uspeh v Beogradu bi namreč močno spremenil oceno letošnje sezone. A Murić poudarja, da bodo kljub temu osredotočeni na nalogi, ki jih čakata pred potjo v srbsko prestolnico. »Govorimo o finalu državnega prvenstva. Celotno sezono čakaš, da se boriš za naslov državnega prvaka. Smo dovolj zreli in profesionalni, da nas to motivira. Še dodatno, ker je Helios nevarna ekipa, kar je dokazala na vseh obračunih v zadnjem obdobju proti nam. Če bomo igrali z devetdesetimi odstotki, smo lahko v nevarnosti. Trener Alilović nas je dobro pripravil in nas po zmagi proti Partizanu nemudoma umiril in izpostavil, kaj je pred nami. Vzdušje v slačilnici je zelo dobro in komaj že čakamo prihajajoče izzive.«

Helios brez bele zastave

Če pri Olimpiji torej zatrjujejo, da jim Partizan ne bo odvrnil osredotočenosti na finale državnega prvenstva, na to vsaj potihoma računajo pri Heliosu, ki je na poti do finala z 2:0 v zmagah izločil Rogaško in Krko. »Zagotovo bodo podzavestno mislili na Partizan, kar bomo poskušali izkoristiti. V finale se ne podajamo z belo zastavo, a se hkrati zavedamo, da je Olimpija v vlogi izrazitega favorita. Imeli smo nekaj več časa za pripravo, čeprav nasprotnika že tako ali tako dobro poznamo. Prepričan sem, da nas v Domžalah čaka nov praznik košarke,« pravi trener Heliosa Dejan Jakara, ki si je z zanimanjem ogledal tekmo Olimpije proti Partizanu. Kakšne nove taktične zamisli sicer ni dobil, saj pravi, da je imel že pred tem izdelan načrt. »Kakovostna razlika je velika. Lahko taktično vse naredimo perfektno, pa bo Olimpija pobrala 27 skokov v napadu, kot je na prvi tekmi proti Partizanu. Pod obročema bomo imeli težave, to je jasno. Višje, močneje, hitreje – vemo, kako gre to v športu. Kot trener sicer lahko pripraviš kakšno taktično past, a igralci na tej ravni to hitro preberejo. Odsotnost Adamsa? Kot vidim sam, Olimpija zdaj igra bolj kolektivno in žoga hitreje kroži. So še bolj povezani in morda je bila poškodba Adamsa za njih celo plus.«

Eden glavnih adutov Heliosa bo kapetan Blaž Mahkovic, ki v Domžalah igra že osmo sezono v karieri. »Za nami je odlična sezona, še boljša od lanske. V finale se podajamo sproščeni, saj nimamo česa izgubiti. Pokazati želimo, da lahko igramo kakovostno košarko. Olimpija je favorit, a če se bo na kakšni tekmi pokazala možnost za presenečenje, jo bomo zgrabili z obema rokama.«

