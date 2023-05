Bienale tekstilne umetnosti

Včeraj so v Layerjevi hiši v Kranju odprli Bienale tekstilne umetnosti BIEN 2023. V prihodnjih dneh bo sledilo odprtje razstav v Škofji Loki, Novi Gorici in na Jesenicah. Na bienalu se bo do 10. avgusta v Kranju in do konca avgusta na preostalih prizoriščih predstavilo več kot 100 umetnikov in kolektivov, študentskih produkcij in sodelujočih na simpoziju. Predstavljajo se v galerijskih prostorih, na javnih površinah, celo v podzemlju, in sicer v rovih pod starim Kranjem. Letošnja osrednja tema umetniškega dogodka je sonce. »Mit, legenda, sveto. Tisto, ki ustvarja senco. Ključen element našega propada in preživetja. Energija in vir. Razlog za druženje, srečanje, skupnostno ustvarjanje s tekstilom,« so navedli organizatorji. Na odprt poziv bienala se je odzvalo 251 predvsem mednarodnih umetnikov. Izbranih je bilo 31 del, obiskovalci pa bodo lahko opazovali, kako različno je razumevanje ideje sonca po svetu.