V vseh disciplinah, to je klasičnem, pospešenem in hitropoteznem šahu, se ponaša s kar petnajstimi naslovi svetovnega prvaka. Da o nepreglednem nizu turnirskih zmag in rejtinških rekordov niti ne govorimo. Dosežkom se bo kdo težko že samo približal. Po njegovem slovesu iz ciklusa za svetovno prvenstvo v klasičnem šahu sta se za naslov udarila Rus Jan Nepomnjašči in Kitajec Ding Liren, zmagovalec in drugouvrščeni s predhodnega kandidatskega turnirja. Sicer ugledna šahista sta bila pred začetkom deležna prej podcenjevanja kot spoštovanja. Mnogi, med njimi tudi Gari Kasparov, dvoboja niso jemali kot meč za naslov prvaka, temveč kot obračun dveh vrhunskih igralcev.

Toda to, kar se je zgodilo v Astani, je zaprlo usta tudi najbolj zajedljivim skeptikom. Dvoboj resda ne spada med najkvalitetnejše, mirno pa lahko zapišemo, da je šlo za enega izmed najbolj bojevitih in atraktivnih spopadov v dolgi šahovski zgodovini. Borbenost obeh je bila nepredstavljiva. Praktično vse partije sta pripeljala do roba telesne in psihične zmogljivosti, o naslovu pa je odločila zadnja pospešena partija »tie-breaka«. Slavil je Kitajec, občudovanje šahovske javnosti pa sta si prislužila in zaslužila oba.

Nenavadna odločitev Rusa in Kitajca za Bukarešto

V luči uspeha, ko je nastopil čas za proslavljanje in sprostitev, je zares nenavadna njuna odločitev, da se le nekaj dni po dvoboju udeležita uvodnega turnirja serije Grand Chess Tour v Bukarešti. Sam bog ve, kaj sta od turnirja pričakovala. Nenazadnje je na turnirju nastopila deseterica rejtinško izenačenih igralcev, s to razliko, da je bila preostala osmerica spočita in prav zaradi junakov iz Astane dodatno motivirana. Turnir sta, logično, odigrala brez energije.

Niti sledi ni bilo o nadčloveški bojevitosti v Kazahstanu. Končala sta na osmem in devetem mestu, za njima je zaostal le domači velemojster Bogdan-Daniel Deac, ki je imel kot udeleženec z najnižjim rejtingom pravzaprav vlogo avtsajderja. Ding se je z edino zmago na turnirju (tako kot Nepo je premagal Deaca) prav v zadnjem krogu odlepil od zadnjega mesta. Neslaven nastop slavnih šahistov!

Carlsen med pokrom in šahom ter z videzom vikinga

Magnus Carlsen je zadnje mesece preživel na turnirjih v pokru v ZDA, daleč od šaha. Potem pa se je le vrnil, rekoč: »Šah je veliko bolj zabaven kot poker.« Na turnirju Grand Chess Toura v Varšavi, kjer so bile tokrat na vrsti hitre discipline, je slavil pred domačim junakom Janom Krzysztofom Dudo in Wesleyem Sojem, Filipincem, ki nastopa pod zastavo ZDA. Tekmovanje je začel slabo. Pospešeni turnir je končal v sredini razpredelnice. Tedaj je tvitnil, da malce zarjavel in se mu še kako pozna, da se več mesecev ni dotaknil šaha. No, na hitropoteznem turnirju je bil že tisti pravi. Prehitel je celotno konkurenco in končal sam na vrhu.

Da je Magnusova slava pljusknila čez šahovske okvire v globalni svet, je znamenje tudi v pogostem menjavanju videza. V Varšavi se je prikazal povsem spremenjeni in sproščeni Magnus Carlsen. Videti je, da so ga naslov svetovnega prvaka in vse obveznosti, ki izvirajo iz njega, zares preveč obremenjevale. In da je zdaj vsa ta bremena odvrgel z ramen.