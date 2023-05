Kar 17 točk dnevnega reda je imela seja upravnega odbora Atletske zveze Slovenije (AZS). Spremljanje seje je dalo posvetilo, da si vodstvo, ki mu od decembra predseduje Primož Feguš, prizadeva poslovati transparentno, da na seje vabi novinarje ter skuša imeti odprte račune z vsemi deležniki. Čeprav naj bi bile te vrednote v 21. stoletju samoumevne, tako v svetu športa kot še v marsikateri drugi družbeni sferi, še zdaleč ni tako. Tudi v športni panogi, ki je v času slovenske samostojnosti vzgojila številne najboljše športnike, vključno z zadnjim Kristjanom Čehom, a še vedno več kot dve tretjini proračuna, v višini dobrega milijona in pol evrov, prejme iz državnih sredstev.

Na seji upravnega odbora na Letališki cesti v Ljubljani je bilo moč tudi zaznati, da si Primož Feguš še naprej prizadeva oprati atletski madež v javnosti, ki je nastal po odstopu nekdanjega predsednika Romana Dobnikarja. Tako nekdanji kot zdajšnji prvi mož slovenske atletike sta (bila) med seboj povezana, saj je Feguša na AZS pripeljal prav Dobnikar, ki je bil, odkar je zapustil predsedniško mesto v slovenski atletiki, v javnosti v določenem časovnem obdobju izpostavljen večkrat, kot ko je vodil eno najbolj globalnih športnih panog.

Razlog se skriva v volilni skupščini Evropske atletike (EA), ki je prejšnji mesec potekala v Beogradu, na njej pa je kot kandidat za člana predsedstva neuspešno nastopil nekdanji prvi mož slovenske atletike Gregor Benčina. O scenariju smo večkrat poročali tudi v Dnevniku, na torkovi seji upravnega odbora AZS pa je Benčina predstavil svojo zgodbo, ki je bila podkrepljena s številnimi dokumenti. Med drugim tudi, da je stroške 7600 evrov, ki so nastali v času njegove kandidature, kril iz svojega žepa. Ob tej priložnosti je Benčina izpostavil, da si v času, ko je leta 2015 sicer predčasno zaključil štiriletni mandat predsednika AZS, ni izplačal niti ene dnevnice ali kilometrine, da zveza ni bila nikoli zadolžena, kaj šele, da bi svojim družinskim članom omogočil raznorazne privilegije, kar naj bi si privoščil njegov naslednik. »Zdajšnjemu vodstvu Atletske zveze Slovenije predlagam, da naredi pregled poslovanja zveze med letoma 2012 in 2022, saj si boste lahko le tako natočili čistega vina,« je poudaril Gregor Benčina.

Benčina je v svojem govoru izpostavil zaplete, ki so pred in med volilno skupščino v Beogradu nastali z nevidnim sovražnikom, ki naj bi bil Roman Dobnikar. Le-ta naj bi z lažnih naslovov pošiljal pisma in sporočila, ki so bila uperjena proti Atletski zvezi Slovenije in kandidatu za predsedstvo EA, svoje besede pa je podkrepil tudi s kopijami, ki so našle mesto v mobilnih sporočilih in elektronskih poštah vodilnih mož EA. Izpostavil je, da sta mu do izvolitve v predsedstvo v zapletenem glasovanju v zadnjem krogu zmanjkala dva glasova, ki bi ju po njegovem mnenju zlahka dobil, če ne bi bilo negativne kampanje, kar kaže izvolitev v predsedstvo predstavnika Gibraltarja. »Veliko laži je bilo napisanih v negativni kampanji, zato bom zelo vesel, ko bo zgodba dobila epilog. Vesel sem, da zadevo preiskuje tako Olimpijski komite Slovenije kot Evropska atletika. Dotlej nisem pripravljen delovati znotraj mednarodnih organov Evropske atletike, čeprav sem dobil ponudbo predsednika Dobromirja Karamarinova. Bom pa vselej storil vse, da slovenski atletiki namenim dober glas v mednarodnem merilu,« je izpostavil Gregor Benčina.

Primož Feguš je ob sprejetju lanskega proračuna in načrtovanju financ za letošnje leto izpostavil, da je AZS v zadnjih tednih podpisala še zadnjo pogodbo s članom vrhunske atletike, in sicer Anito Horvat. Na zvezi so zelo zadovoljni tudi s sodelovanjem s španskim opremljevalcem Jomo. Feguš je ponosno povedal, da je realizacija sponzorskih sredstev zaenkrat nad pričakovanji ter da se bo potrudil, da bi pozitivna atletska zgodba odprla še kakšna vrata. Na seji upravnega odbora so člani izpostavili skrb nad gradbiščem, ki ga je tik pred organizacijo Olimpijskega festivala evropske mladine moč videti na prizorišču atletskega stadiona v Mariboru. Direktor AZS Nejc Jeraša je znova izpostavil dobro sodelovanje z ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport, ki slovenskemu športu namenja vse več sredstev »ter se po zaslugi prizadevnega državnega sekretarja Gregorja Židana drži načela, da bo država za letni program športa podvojila sredstva.«