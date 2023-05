»Moje sporočilo prebivalcem Moldavije je, da vam stojimo ob strani,« je na skupni novinarski konferenci z moldavsko predsednico Maio Sandu na predvečer srečanja Evropske politične skupnosti v moldavski prestolnici povedala von der Leyen.

Napovedala je nov sveženj podpornih ukrepov EU, ki bo po njenih besedah Moldaviji pomagal odpraviti posledice vojne v sosednji Ukrajini in jo obenem približal uniji.

Ti ukrepi vključujejo nižje cene mobilnega gostovanja med EU in Moldavijo, sto milijonov evrov za energetski sistem države, financiranje prometnega sistema in gospodarsko pomoč, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Vključujejo tudi pomoč EU pri povečanju varnosti in odpornosti Moldavije, investicije v obnovljive vire energije in podpiranje pospeševanja napredke te države na poti v EU.

»Toplo pozdravljam današnji dogovor med mobilnimi operaterji o znižanju cen gostovanja. To je pomemben korak, ki bo koristil tako ljudem kot podjetjem v EU in Moldaviji,« je dejala von der Leyen in Sandu čestitala za »velik napredek« pri reformah, ki so potrebne za to, da bi država vstopila v EU. »Moldavija je v središču Evrope. Moldavija je Evropa. Danes in jutri pa je celotna Evropa Moldavija,« je poudarila.

Ob tem je napovedala tudi, da bo Bruselj v luči tega napredka močno povečal število osebja delegacije EU v Kišinjovu. Predsednica Evropske komisije bo sicer predvidoma oktobra članicam unije poročala o napredku Moldavije v boju proti korupciji in pri krepitvi demokratičnih struktur v tej državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sandu se je von der Leyen zahvalila za zaupanje in za pomoč pri izvajajo potrebnih reform. »Naša generacija ima nalogo, da Moldavijo pripelje v evropsko družino in da EU pripelje domov,« je dejala in dodala, da verjame, da jim bo uspelo.

Moldavija, nekdanja sovjetska republika s približno 2,6 milijona prebivalci, je lani kmalu po začetku ruske agresije nad Ukrajino zaprosila za članstvo v EU in junija skupaj z Ukrajino postala kandidatka za članstvo. Vojna v Ukrajini ima sicer močno negativne učinke na moldavsko gospodarstvo. Svet EU je v torek sklenil, da bo skoraj podvojil znesek makrofinančne pomoči unije Moldaviji na skupno 295 milijonov evrov.

V četrtek bo v Kišinjovu potekalo srečanje Evropske politične skupnosti, ki se ga bodo udeležili voditelji okoli 50 evropskih držav in institucij EU. V ospredju bosta varnost in energetika, tudi spričo ruske agresije na Ukrajino. Prihod voditeljev iz vse Evrope po navedbah virov pri EU pošilja močno sporočilo tako Rusiji kot Moldaviji.