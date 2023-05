Francoska evroposlanka Gwendoline Delbos-Corfield iz vrst Zelenih je v razpravi poudarila, da si madžarska vlada želi, da bi vsi živeli v vzporednem svetu, v katerem pravice manjšin niso zaščitene, kjer so družine istospolnih staršev prepovedane in kjer ruska vojna v Ukrajini ni priznana.

»Naj pustimo, da madžarske oblasti določajo dnevni red EU šest mesecev, pri čemer sami pravijo, da ne spoštujejo tistega, za kar se zavzemamo. Evropski parlament zgolj poziva, da začnete razpravo o tem,« je povedala poslanka, ki je pripravila predlog resolucije v zvezi z madžarskim predsedovanjem Svetu EU v drugi polovici prihodnjega leta.

V njem poslanci dvomijo v primernost Madžarske, da prevzame polletno predsedovanje EU, pri čemer opozarjajo na stanje pravne države v tej članici. V enem od členov poslanci države članice pozivajo, naj čim prej najdejo ustrezno rešitev, v nasprotnem primeru napovedujejo, da bi lahko primerne ukrepe sprejel parlament sam.

Evropska poslanka politične skupine liberalcev (Renew) Sophie in 't Veld je v razpravi povedala, da države članice odločajo, o tem, kdo bo predsedoval. Parlament pa lahko odloča, ali in kako bo sodeloval s predsedujočo državo. Zavzela se je, naj bo to predsedovanje madžarskih državljanov, ne pa premierja Viktorja Orbana.

Kaj bodo storili, da Orban prihodnje leto ne bo vodil Sveta EU, pa je švedsko predsedstvo vprašala evroposlanka Malin Björk (Levica). Dodala je, da je povsem neprimerno, da Madžarska predseduje Svetu, saj ogroža vladavino prava, človekove pravice, medije.

Da mora Madžarska spoštovati evropske vrednote, se je prav tako zavzela poslanka politične skupine socialistov in demokratov (S&D) Eider Gardiazabal Rubial.

Svet EU je k hitremu ukrepanju pozvala tudi poslanka Evropske ljudske stranke Isabel Wiseler-Lima, ki je poudarila, da bo Madžarska predsedovanje prevzela ob začetku novega mandata Evropskega parlamenta, takrat pa bo imenovana tudi nova komisija. 7. člen Pogodbe EU, ki ga je pred leti sprožil parlament, predvideva veliko možnosti, zdaj je treba samo še ukrepati, je poudarila.

Jadwiga Wisniewska iz vrst politične skupine Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) pa je medtem izrazila nasprotovanje ukrepanju v skladu z 7. členom, saj da nikamor ne vodi, in blokadi evropskih sredstev za Madžarsko. Razprava o tem, da bi Madžarski preprečili predsedovanje, ne bo služila interesom EU, je še povedala.

Z njo se je strinjal evropski poslanec skrajno desne skupine Identiteta in demokracija (ID) Jean-Paul Garraud, ki je dejal, da predlog resolucije zasmehuje duh evropskih pogodb in ponižuje Madžarsko.

Madžarski evroposlanec iz vrst vladajoče stranke Fidesz Balazs Hidveghi, ki ni del nobene politične skupine, je dejal, da je Evropski parlament postal talec t. i. proevropskih zagovornikov vladavine prava, ki skušajo Madžarski odvzeti predsedovanje Svetu EU. S tem bi po njegovih besedah kršili pravo EU.