»To je popoln nesmisel! To je kup neumnosti od začetka do konca!« se je nedavno na letališču razburjal v parlamentu malokrat opaženi poslanec Boris Johnson, ko so mu bili za petami novinarji, ker so hoteli slišati odziv na najnovejše »odkritje« o njegovem (ne)spoštovanju karantenskega zakona med covidno pandemijo. S kopico prepovedanih zabav zakona niso kršili samo na Downing Streetu 10.

Vse za prijatelje

Johnson naj bi prirejal očem skrite zabave za prijatelje v premierski podeželski rezidenci Chequers. Skupina odvetnikov, ki sicer pripravljajo Johnsona za pričanje pred covidno preiskovalno komisijo (plačujejo jih davkoplačevaci), je v njegovem delovnem dnevniku odkrila vnose, o katerih je hočeš nočeš morala priznati, da jih je treba predati policiji. In je to naredila.

Vnosi v dnevnik in izmenjava sporočil med njim in štiridesetimi ministri, svetovalci in drugimi na aplikaciji whatsapp razkrivajo obiske njegovih prijateljev v rezidenci Chequers in še nerazkrite zabave na Downing Streetu med pandemijo. Za Johnsona dela še ena skupina odvetnikov, ki jih prav tako plačujejo davkoplačevalci, ker pristojni parlamentarni odbor za privilegije preučuje, ali je nekdanji premier namerno lagal v parlamentu, ko je vztrajno zanikal zabave na Downing Streetu. Ko jih je končno priznal, je trdil, da ni vedel, da so bile tisto zabave, da mu ni nihče povedal, da so bile zabave, in da je poslance zavajal (jim lagal) nenamerno. Postal je prvi premier v zgodovini, ki ga je policija oglobila zaradi udeležbe na zabavah.

Zdaj pravi, da so mu ti odvetniki že zatrdili, da ni naredil ničesar nezakonitega. Pa tudi, da so vnosi v njegovem dnevniku in izmenjava sporočil na whatsappu povsem nedolžni in ne kažejo nobenih nadaljnjih kršitev zakona. Obenem se razburja, ker je kabinetni urad policiji in odboru za privilegije posredoval prvo in drugo, ne da bi se prej pogovoril z njim. Razglaša se za žrtev politično motiviranega »zašitja«. Če bi mu dokazali, da je vedel, da laže, bi ga lahko za vedno izgnali iz parlamenta in mu zelo pokvarili neskrito željo po vrnitvi na oblast.

V težavah tudi Sunakova vlada

Njegovi večni »problem« z govorjenjem resnice vse bolj postaja problem konservativne vlade Rishija Sunaka, ker Johnsonov dnevnik in izmenjavo sporočil na whatsappu zahteva tudi baronica Heather Hallett, upokojena sodnica in predsednica neodvisne komisije, ki naj bi v kratkem začela preiskavo vladnega odziva na pandemijo covida. Ta je bil sprva skrajno neresen in počasen. Čeprav jih je kabinetni urad dal Johnsonovim odvetnikom, jih noče dati preiskovalni komisiji. Trdi, da nima kopij in da je »del materiala nepomemben za preiskavo«. Zato Sunakovo vlado številni – od opozicije do svojcev več kot 225.000 Otočanov, umrlih za covidom – obtožujejo poskusa prikrivanja resnice.

Komisija je zahtevala izročitev dnevnika in izmenjave sporočil do torka, zdaj je skrajni rok za izročitev preložila na danes do štirih popoldne. Vse kaže, da se to ne bo zgodilo in da so se premier Sunak in njegovi ministri v tej bitki za preprečitev razkritja nešteto sporočil med vodilnimi v času pandemije odločili za nekaj resnično neverjetnega: sprožitev pravne bitke s preiskovalno komisijo, katere ustanovitev je, pod velikim pritiskom, ukazala Johnsonova vlada.

Izid te bitke je pomemben za Johnsona, Sunaka in druge sedanje in nekdanje vidne politike konservativne stranke, ki je na oblasti že trinajst let, a gre za nekaj neprimerljivo bolj pomembnega. Od nje bosta odvisna potek in globina preiskave, med katero bo komisija zaslišala tudi ljudi, ki so bili na vodilnih položajih pred Johnsonom in pred pandemijo. Tudi o britanski (ne)pripravljenosti na pandemijo in o tem, v kolikšni meri je dolgoletna konservativna varčevalna politika vplivala na odziv državnega zdravstva na covid-19. Gre za bitko za nekaj, kar Johnsona nikoli ni zares zanimalo. Za resnico.