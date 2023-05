Tudi on nas je pozval, naj pošljemo naše »razloge«, da jih bodo lahko pregledali in upoštevali sankcije. V strogem roku 48 ur. Po preteku tega roka bodo naše poročilo posredovali »M. Drago Šketa«, generalnemu državnemu tožilcu in specialistu za kibernetsko kriminaliteto, da izda nalog za našo aretacijo. Tudi Jušić nas je opozoril, da bodo naša družina in prijatelji vedeli, kaj počnemo na računalniku. Jušić se veseli naših razlogov, je še sporočil. Kaže, da tam na policiji menjave potekajo tako hitro, da je Jušić, še preden nam je napisal pismo, postal direktor uprave kriminalistične policije – SI. Tako se je pač podpisal.

Mi pa odgovarjamo kar javno, da se tudi mi veselimo razlogov za objavo v medijih in da počnemo marsikaj na računalniku, še najraje na njem sedimo, ko imamo malico. Pa lep pozdrav vsem sedanjim in bodočim direktorjem policije, ki so z nami tako prijazni, da nam vsak dan napišejo kakšno pismo.