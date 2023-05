Po nedeljski hudi prometni nesreči v naselju Breg pri Zagradcu, za posledicami katere je umrl otrok, ki ni pravilno prečkal ceste, sta se v torek zgodili še dve nesreči z udeležbo otroka. Predvčerajšnjim ob 17.50 je v Slancah na območju celjske policijske uprave 27-letni voznik osebnega avtomobila po končanem pranju vozila speljal s prostora za pranje in zavil levo proti izvozu iz avtopralnice. Pri tem se ni prepričal, ali to lahko stori varno, in je trčil v deklico, ki je v tistem trenutku na cesti pobirala žogo, s katero se je igrala. Deklica je bila v spremstvu očeta. V trčenju se je hudo poškodovala in so jo z rešilcem odpeljali v celjsko bolnišnico. Povzročitelja bodo kazensko ovadili zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Samo nekaj minut pozneje, ob 18.15, se je nesreča zgodila na Sotelskem, na območju PU Krško. Policisti so ugotovili, da je 22-letni voznik osebnega avta zapeljal na dovozno pot in trčil v otroka, ki je z zelenice nenadoma stekel na dovoz. Hudo poškodovanega so oskrbeli reševalci, nato pa so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Letos do 30. maja je bilo po trenutnih podatkih Agencije za varnost prometa v prometnih nesrečah udeleženih 135 otrok v starosti do 14 let, v enakem obdobju lani pa 142. V posledicah teh nesreč sta letos umrla dva otroka (lani nihče), eden kot potnik na traktorskem priključku in drugi kot pešec.

Med 85 udeleženci v prometu, ki so lani umrli na slovenskih cestah, sta bila tudi po en otrok in mladostnik. V starosti do 14 let je bilo hudo poškodovanih 33, lažje pa 398. Med mladoletniki so našteli 29 hudo poškodovanih in 305 lažje. Otroci do 14. leta starosti so povzročili 164 nesreč, stari od 15 do 17 let pa 182. Predlani je umrlo šest mlajših od 18 let, trije stari do 14 let. Hudo je bilo poškodovanih 31 otrok in 28 mladostnikov, lažje pa 384 otrok in 235 mladostnikov.

Promet doživljajo drugače

Na agenciji za varnost prometa opozarjajo, da otroci tja do desetega leta še ne znajo in ne zmorejo samostojno sodelovati v prometu, kajti promet doživljajo drugače: velikokrat jih premami kaj na drugi strani ulice in pozabijo na vsa pravila, pri hoji in teku še niso dovolj spretni, kaj šele da bi obvladali vožnjo kolesa tako dobro, da bi varno sodelovali v prometu. Otroci so manjši kot odrasli, zato ne vidijo čez parkirane avtomobile ali zabojnike za smeti. Pri hoji in teku še niso dovolj spretni, predvsem pa imajo težave v prometu zaradi postopnosti zaznavnega in spoznavnega razvoja. Prometne predpise si razlagajo po svoje, predvsem prometne znake, ki obveščajo o varni hoji, poleg tega pa ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti in oddaljenosti bližajočega vozila. In zato je na odraslih, da poskrbijo za njihovo varnost. Kot udeleženci v prometu moramo biti nanje še posebej pozorni. Starši pa učiti varnega ravnanja v prometu. Seveda tudi z lastnim zgledom.