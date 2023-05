Z večmedijskim dogodkom kulturnega ustvarjalca leta se bodo začele letošnje poletne kulturne prireditve v Velenju, ki jih bo odprl župan Peter Dermol. Kot je znano, so na letošnji občinski slovesnosti ob slovenskem kulturnem prazniku za kulturnega ustvarjalca leta 2022 razglasili Staneta Špegla, priznanega slovenskega glasbenika, skladatelja in avtorja multimedijskih vsebin, ki je na slovenskem umetniškem prizorišču aktiven že štiri desetletja.

Lani je v počastitev stoletnice rojstva pesnika Kajuha ustvaril dokumentarni film, sestavljen s pomočjo umetne inteligence, retuširanih in koloriranih arhivskih črno-belih fotografij ter video vsebin. Rdeča nit projekta je Kajuhov cikel ljubezenskih pesmi, ki so transportirane v današnji čas s pomočjo umetn(išk)e inteligence. Osem Kajuhovih ljubezenskih pesmi bo z uporabo številnih spletnih orodij uglasbenih in prevedenih v 20 svetovnih jezikov, ki jih deklamira prav toliko virtualnih govorcev. Avdiovizualen nastop bodo spremljali tudi v video vkomponirani digitalni plesalci. Špegel je idejni vodja ter avtor video in glasbenih vsebin, za protiutež umetni inteligenci pa bo s pisano paleto pihal in virtuozno izvedbo poskrbel Jure Pukl. Projekt prinaša Kajuhovemu ciklu ljubezenskih pesmi novo dimenzijo in bo gledalcem omogočil sodobnejši pristop k njegovi poeziji.