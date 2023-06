Prešerno poletje v Kranju: Festival bo odprl svetovni prvak

Danes zvečer se bo v Kranju začelo festivalsko dogajanje, poimenovano Prešerno poletje v Kranju. Do konca septembra bo obiskovalce v mesto vabila pestra kulinarična, kulturna in glasbena ponudba. To bo s svojim prvim samostojnim koncertom odprl eden najuspešnejših predstavnikov občine – smučarski skakalec Žiga Jelar.