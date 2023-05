Na podlagi novega odloka o štipendiranju bo občina Domžale podelila štipendije dijakom in študentom, ki se izobražujejo na področju umetnosti ali imajo status kategoriziranih športnikov, z območja občine. S tem želijo spodbujati mlade umetnike kot tudi aktivne športnike, kar je novost. »S svojo predanostjo, talentom in znanjem gradijo svojo prihodnost, in če jih bomo znali navdušiti, bodo gradili svojo prihodnost v naši občini,« je povedala županja Renata Kosec in opozorila, da je pomemben del občinskih aktivnosti povezan z mladimi in za mlade. »Namen teh programov je vzgoja mladih za odgovorno delo v lokalni skupnosti.«

Do štipendij so upravičeni vsi tisti, ki so vpisani najmanj v drugi letnik in niso vpisani v dodatno leto, imajo stalno prebivališče v občini Domžale in ne prejemajo druge štipendije iz javnih sredstev. Dodana je tudi starostna omejitev za prvi vpis v drugi letnik poklicne in strokovne šole ali gimnazije oziroma za prvi vpis v drugi letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja oziroma na prvo ali drugo stopnjo univerzitetnega izobraževanja. Praksa ni več pogoj za pridobitev štipendije. Štipendija za dijake znaša 200 evrov, za študente pa 250 evrov na mesec.

Odlok določa tudi merila za dodeljevanje štipendij dijakom in študentom, ki se izobražujejo za deficitarne poklice, na področju umetnosti ali imajo status kategoriziranih športnikov. Kristina Slapar, vodja oddelka za družbene dejavnosti, je pojasnila: »Glede na izpolnjevanje pogojev in meril bo določen vrstni red kandidatov za posamezno vrsto štipendije. Odločba se bo kandidatkam in kandidatom za štipendije izdajala individualno.«