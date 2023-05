Pustolovska dogodivščina

Poraženec na lanskoletnih predsedniških volitvah, poslanec DZ in vidni član stranke SDS Anže Logar, je uresničil napoved, ki jo je izustil ob volilnem porazu. Na stežaj je odprl vrata novoustanovljenega društva Platforma sodelovanja, da bo s svojo nadebudno ekipo lahko snoval novo poglavje v naši družbi. Ob druženju in debatiranju obljublja popestritev, osvežitev in obogatitev kulture dialoga ... in morebiti še kaj za povrh.