Lepo ste zapisali želje oddelka za lokalno samoupravo, da je temelj delovanja in osnovna naloga ČS izvajanje programov, s katerimi gradijo skupnost. Sam sem, ko sem kandidiral za člana sveta ČS Center, napisal program, ki je bil objavljen tudi v glasilu Ljubljana. Žal v zadnjih mandatih, ko ima v svetu ČS večino Lista Zorana Jankovića, izvoljena predsednica ni predložila nobenega programa. Nekateri člani so prihajali na seje sveta nepripravljeni, žal tudi predsednica. Na srečo je v četrtni skupnosti Center sposobna strokovna delavka.

Napisali ste, da sveti lahko vlagajo pripombe in predloge za gradiva, ki jih obravnava mestni svet. Žal predsednica ni niti enkrat na seji mestnega sveta predstavila pripomb in predlogov sveta ČS. Sam sem podal več predlogov in pobud kot vseh 16 preostalih svetnikov skupaj. Večino jih je predsednica avtoritarno zavrnila, med drugim tudi denimo zaris prehoda za pešce na Ilirski ulici. Ko sem to pobudo podal kot občan na naslov občine pod pobude meščank in meščanov, je bil prehod takoj zarisan.

Glede participativnega proračuna pa moram omeniti, da ga župan zavrača z izgovorom, da imajo četrtne skupnosti sredstva za mala dela, kar pa še zdaleč ni participativni proračun, ki bi ga občani sprejemali s splošnim glasovanjem, in ne samo 17 svetnikov, ki na seji iščejo neke predloge, ker pač morajo porabiti sredstva, namenjena za mala dela.

25. maja ste v Dnevniku objavili članek z naslovom »Če občani ne spremljajo objav na spletu, občina dovoli gradnjo«, v katerem prav tako ugotavljate odtujenost članov sveta ČS Črnuče od občanov. Že večkrat sem predlagal, da bi pred obravnavo na mestnem svetu v glasilu Ljubljana objavili grafično predstavitev občinskih podrobnih prostorskih načrtov.

Goran Iskrić, Ljubljana