Do zadnje strani: “Čeprav veš / da ti ob tako stari popevki / ne bo nikoli prišlo”

Več kot trideset izvirnih proznih del, več kot šestdeset pesniških zbirk, trideset knjižnih prevodov, več monografij o glasbenih velikanih (Waits, Cash, Presley, Pestner …) in skoraj 400 plošč. Tako v številkah opišemo bibliografijo in diskografijo Mateja Krajnca (1975), opus, ki ga (strokovna) recepcija vsake toliko popraska po hrbtu, zares pretresti pa ji ga še ni uspelo. Pesniška zbirka Ljubljana je Krajnčeva enainšestdeseta samostojna zbirka oziroma ena od sedmih z letnico 2022, z zbirkama Maribor in Celje tvori trilogijo, tematsko vezano na kraje, v katerih avtor živi in ustvarja še dandanes.