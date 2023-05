Protestniki so se tudi na tokratnem shodu, ki je potekal v organizaciji iniciative Glas upokojencev in Inštituta 1. oktober, ki ga vodi Pavel Rupar, sprehodili po ljubljanskih ulicah, glavnina shoda pa je potekala na Trgu republike pred DZ.

Del protestnikov se je sprva zbral pred stavbo RTVS. Pri tem je več novinarjev opozorilo, da so jih pri vstopu ali izstopu iz stavbe nekateri protestniki ovirali, deležni naj bi bili žaljivk in groženj, kar naj bi prijavili tudi policiji.

Rupar se je na Trgu republike v govoru zahvalil tistim zaposlenim na Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki so po njegovih besedah v zadnjem času na RTVS zagotavljali pluralizem. Izrazil je upanje, da se bo pluralizem na RTVS tudi po uveljavitvi novele zakona o RTVS, ki jo je dovolilo ustavno sodišče, nadaljeval, sicer bo upokojence pozval, da vsaj tri mesece na plačujejo prispevka za RTVS.

V ospredju so bila sicer tudi na današnjem shodu opozorila glede slabega položaja upokojencev. Večina jih ne more preživeti meseca s svojo pokojnino, je ocenil Rupar. Kritičen je bil do napovedanih štirih vladnih ukrepov za upokojence, vrednih 100 milijonov evrov, namenjenih izboljšanju gmotnega položaja upokojencev.

Tudi na današnji shod so po besedah Ruparja povabili predsednike vlade, države in DZ, Roberta Goloba, Natašo Pirc Musar in Urško Klakočar Zupančič. Rupar meni, da povabila niso sprejeli, ker da nimajo pokazati ničesar, kar so storili za upokojence. »Gospod Golob, po enem letu vašega vladanja, če se ozrete po tej množici, ali mislite, da vladate dobro,« je dejal.

Vsi omenjeni so sicer nedavno sporočili, da si je Rupar s svojim širjenjem sovražnosti in žaljenjem zaprl vrata pri njih.

Ob številnih slovenskih zastavah je bilo v množici tudi tokrat videti številne transparente, s katerimi so upokojenci izražali svoje nezadovoljstvo z vladajočo politiko in zahteve po višjih pokojninah. »Ko Golob visoko leti, ga za upokojence, kmete in delavce ne skrbi,« je pisalo na enem od transparentov.

V iniciativi Glas upokojencev so sicer aprila začeli zbirati podpise za predlog zakona za izredno zvišanje pokojnin. Gre za za predlog, po katerem bi pokojnine, ki ne presegajo 1000 evrov, zvišali za 20 odstotkov, tiste do 1500 evrov bi bile višje za deset odstotkov, tiste nad 1500 evrov pa za pet odstotkov. Zakon bi veljal do sprejetja nove pokojninske reforme.

Čeprav se šestdesetdnevni rok za zbiranje podpisov izteče 22. junija, so v iniciativi v ponedeljek napovedali, da bodo danes prekinili z zbiranjem podpisov. Za vložitev predloga zakona v DZ namreč potrebujejo 5000 podpisov, po navedbah iniciative pa so jih do danes zbrali več kot 10.000. Predlog pa bodo v zakonodajni postopek vložili naslednji teden, so napovedali.

»Ne drznite si ne sprejeti tega zakona, kajti naslednjič nas bo tukaj 100.000 in prišli bomo v DZ,« je Rupar danes posvaril poslance.