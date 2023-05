Christie bo v tekmo za predsednika ZDA vstopil prihodnji teden v državi New Hampshire, poročajo ameriški mediji. Po odhodu s položaja guvernerja se je Christie posvetil delu analitika pri televiziji ABC in drugje. Med vsemi znanimi republikanci je bil najglasnejši v kritikah Trumpa, kar tudi poudarja pred najavo kampanje.

Med kampanjo 2016 sta se zmerjala, nato postala velika prijatelja, Christieju pa je postalo dovolj, ko Trump ni sprejel poraza na volitvah 2020 proti demokratu Joeju Bidnu.

Christie je večkrat povedal, da se v tekmo ne bo spuščal, če ne bo videl možnosti za uspeh, ker noče igrati vloge »plačanega morilca« Trumpa.

Ankete Christieja še ne zaznavajo močno, podobno kot preostale republikanske predsedniške kandidate, med katerimi so nekdanja guvernerka Južne Karoline in veleposlanica pri ZN Nikki Haley, temnopolti senator iz njene države Tim Scott, nekdanji guverner Arkansasa Asa Hutchinson in poslovnež ter desničarski aktivist Vivek Ramaswamy.

Največ podpore med njimi ima DeSantis, ki pa med republikanskimi volivci še vedno zelo zaostaja za Trumpom.

V tekmo bi naj kmalu vstopil še Trumpov podpredsednik Mike Pence, ki pa mu analitiki ne pripisujejo možnosti za uspeh.

Leta 2016 je Trump povozil opozicijo z neusmiljenimi napadi na vsakega, ki mu je podpora v anketah malce zrasla. Sedaj se njegovi napadi osredotočajo na DeSantisa. Ta je bil doslej umirjen, sedaj pa že malce kritizira bivšega predsednika.

DeSantis se trenutno mudi v »beli« Iowi, ki pri republikancih ostaja prva država na seznamu strankarske izbire kandidatov. Demokrati so na prvo mesto postavili Južno Karolino, kjer je Biden leta 2020 s podporo temnopoltih demokratov začel pot proti zmagi. Od tam gre v New Hampshire in Južno Karolino.

V torek zvečer je bil v DeMoinesu pred volivci še zadržan glede Trumpa, kasneje pri novinarjih pa je pokazal malce odločnosti. Trumpa je obtožil, da je opustil boj za konservativna načela, kot je zaustavitev nezakonitega priseljevanja, in se pomika na levo glede splava in drugih vprašanj.

Trump, ki se je v času pandemije covida-19 spopadal z znanstveniki glede ukrepov, kot so zaščitne maske, in si izmišljal izvirne načine zdravljenja, je napadel DeSantisa, da je njegova skoraj povsem ista politika zahtevala preveč smrtnih žrtev virusa. »Se šali? Skupaj z družino se je med pandemijo preselil na Florido,« je dejal DeSantis.

Trump je v torek z zavezniki izstrelil novo topniško salvo proti DeSantisu z opozorilom, da zaostaja v anketah, pa tudi, da želi višati davke.

Sicer pa se DeSantis predstavlja za največjega kulturnega bojevnika med republikanskimi kandidati in to potrjuje z zakoni proti LGBTQ in zgodovinskim učbenikom, ki jih podpisuje na Floridi.

»Republikanci moramo prekiniti kulturo porazov in iz volitev 2024 narediti referendum o Bidnu. ZDA potrebujejo discipliniranega predsednika, ki se bo boril za ljudi osem let,« je dejal DeSantis.