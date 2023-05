49-letni Rinkevičs je zmagal v tretjem krogu glasovanja, potem ko v prvih dveh krogih nihče od treh kandidatov ni dobil absolutne večine glasov. Na položaju bo zamenjal sedanjega predsednika, 67-letnega Egilsa Levitsa, ki se je odločil, da se ne bo potegoval za drugi mandat, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dosedanji zunanji minister Latvije bo z julijem za štiri leta prevzel najvišjo politično funkcijo v baltski državi z 1,9 milijona prebivalcev, ki poleg Estonije na severu in Litve na jugu meji tudi na Rusijo in Belorusijo.

Kot zunanji minister je Rinkevičs odločno podpiral prizadevanja Kijeva v boju proti ruski agresiji in se zavzemal za vstop Ukrajine v EU in Nato. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski mu je ob izvolitvi že čestital in ga označil za »pravega prijatelja Ukrajine«.

Preden je postal zunanji minister, je Rinkevičs deloval kot zunanjepolitični analitik na javni radioteleviziji Latvijas Radio, na ministrstvu za obrambo in v uradu predsednika države. Leta 2014 je kot prva vidna politična osebnost v Latviji oznanil svojo istospolno usmerjenost, poroča AFP.