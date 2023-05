Podnart. Krajane sicer umirjenega naselja Češnjica v občini Radovljica je v torek v času kosila predramil neprijeten zvok gasilskih siren. Številne je spreletel srh, ko so izvedeli, da je zagorelo na posestvu mednarodno priznanega podjetnika, inovatorja na področju avtomobilizma in direktorja inštituta za diagnostiko in vzdrževanje motornih vozil Metron Inštitut Andreja Pečjaka. Ogenj je zajel področje nekdanjega poslopja inštituta, kjer je bila včasih proizvodnja polnilnih kablov in polnilnic za električna vozila, zgolj hitro ukrepanje gasilcev pa je preprečilo tudi širitev ognja na sosednji stanovanjski del stavbe.

V požaru je v celoti pogorel poslovno gospodarski objekt, medtem ko je ogenj, ki se je širil na stanovanje družine Pečjak, gasilcem uspelo omejiti, skupila jo je le fasada hiše. O požaru so bili prvi obveščeni v Prostovoljnem gasilskem društvu (PGD) Radovljica. »Pri gašenju ognjenih zubljev je sodelovalo enajst poklicnih in prostovoljnih gasilskih društev oziroma 110 gasilcev. Materialna škoda je velika, medtem ko poškodovanih na srečo ni bilo,« je pojasnil vodja intervencije Janez Koselj iz Gasilske zveze Radovljica.

Sreča v nesreči

»Metron ni pogorel in vsi delamo normalno naprej. Je pa pogorelo gospodarsko poslopje zraven hiše lastnikov Metrona. Poslopje je uničeno, avtomobile smo rešili,« so v sredo dopoldne javnost preko objave na družbenem omrežju Facebook obvestili iz podjetja Metron Inštitut. Kot so zapisali, se še naprej ukvarjajo z razvojem in izdelavo polnilne tehnologije za električna vozila in diagnostiko. Na veliko srečo Andreja Pečjaka in družine so del proizvodnje lani iz Češnjice preselili v nove prostore v bližnji Podnart, medtem ko del proizvodnje poteka še v Brežicah.

O nesrečnem dogodku, čigar vzrok nekateri pripisujejo skoraj 60 let stari električni napeljavi v prizadetem poslopju, so bili obveščeni tudi v Policijski upravi Kranj, od koder so sporočili, da se je ena udeležena oseba v požaru nadihala dima in je na kraju dogodka potrebovala zdravniško pomoč. Oskrba v bolnišnici ni bila potrebna. Natančen vzrok in materialna škoda uradno še nista znana in sta predmet nadaljnje kriminalistične preiskave.