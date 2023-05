Stanišić in Simatović sta bila obsojena za sodelovanje pri skupnem zločinskem podvigu, kar je privedlo do zločinov v Bijeljini, Zvorniku, Bosanskom Šamcu, Doboju, Sanskom Mostu in Trnovu, poroča srbska javna radiotelevizija RTS.

Sodni senat je junija 2021 Stanišića in Simatovića, ki je bil tudi nekdanji poveljnik enote za posebne operacije SDB, že obsodil na 12 let zapora zaradi sodelovanja pri vojnih zločinih in zločinih proti človečnosti. Te je po zavzetju Bosanskega Šamca v BiH aprila 1992 proti bošnjaškemu in hrvaškemu prebivalstvu izvedla srbska paravojaška skupina Rdeče baretke.

Sodniki so takrat potrdili, da sta obtožena z usposabljanjem in napotitvijo pripadnikov posebnih enot SDB in lokalnih Srbov bistveno vplivala na zavzetje Bosanskega Šamca in izvršitev zločinov. Nista pa bila obsojena za načrtovanje vojnih zločinov, saj sodišče ni nedvomno ugotovilo, da sta sodelovala pri skupnem zločinskem podvigu s ciljem trajne in nasilne odstranitve nesrbskega prebivalstva iz delov BiH in Hrvaške, kot je to trdilo tožilstvo.

Postopek proti Simatoviću in Stanišiću je z 20 leti najdaljši v zgodovini haaškega sodišča. Začel se je leta 2003, ko je tožilstvo Mednarodnega sodišča za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije v Haagu vložilo obtožnico proti njima. Istega leta so ju srbske oblasti prijele in izročile sodišču. Oba sta se izrekla za nedolžna.

Z današnjim izrekom pravnomočne sodbe so se končali vsi postopki proti obveščevalcema, ki sta od leta 2021 v priporu v Scheveningnu. Ker so ju od začetka sodnih postopkov večkrat začasno izpustili iz pripora, je Simatović v zaporu že prestal skupno okoli 6,5 leta, Stanišić pa okoli 5,4 leta.