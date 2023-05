Denver in Miami sta do finala prišla po različnih poteh. Denver je v treh dvobojih upravičil prvo mesto na zahodu po rednem delu in v končnici izgubil le tri tekme. V prvem krogu je odpravil Minnesoto s 4:1 v zmagah, v drugem je bil s 4:2 boljši od Phoenixa, v finalu zahoda pa je s 4:0 nadigral Los Angeles Lakers.

Miami se je v končnico uvrstil preko kvalifikacij in bil osmi nosilec. V uvodnem krogu je izločil najboljšo ekipo rednega dela in prvake izpred dveh sezon Milwaukee s 4:1, nato je bil s 4:2 boljši od New Yorka, v polfinalu oziroma finalu vzhoda pa je najprej povedel proti Bostonu s 3:0 v zmagah, vozovnico v finale pa je dobil šele na odločilni sedmi tekmi.

Šestindvajsetletni Primorec v vrstah Denverja Vlatko Čančar lahko Sloveniji prinese šesti prstan, ki ga tradicionalno prejmejo zmagovalci lige NBA. Po dva imata Beno Udrih (2005 in 2007 s San Antoniom) in Saša Vujačić (2009, 2010 z Los Angeles Lakers), enega pa Rašo Nesterović v dresu San Antonia (2005).

Vlatko Čančar ima v končnici precej manjšo vlogo kot v rednem delu, v katerem je odigral 60 tekem in imel v slabih 15 minutah povprečje pet točk in dobra dva skoka. V končnici je Čančar na parket stopil na štirih tekmah, povprečno je na njem ostal 2,4 minute, in še ni dosegel koša.

Ekipa iz Kolorada bo prvič v zgodovini igrala v finalu lige NBA in je z Nikolo Jokićem na čelu velik favorit za naslov. Na stavnicah ima dva dni pred prvo tekmo finala kvoto 1,25, Miami Heat pa nekaj čez 4.

Dvakratni MVP iz Srbije je imel "triple double" povprečje tako v seriji s Phoenixom kot Los Angelesom. V finale vstopa z 29,9 točkami na tekmo, 13,3 skoki in 10,3 podajami.

Denver je s 119,7 točkami na 100 posesti najbolj učinkovita ekipa v zadnjih šestih končnicah. Višje povprečje je imel nazadnje Cleveland leta 2017 - 122,1 točko.

Hkrati so Nuggets tretja najbolj natančna napadalna ekipa v letošnji končnici (55,9%), so najboljši po najnižjem številu izgubljenih žog in ob tem še druga ekipa z največ podajami v končnicah v zadnjih 25 letih.

Miami se lahko v finalu zanaša na izkušnje. Medtem ko je v ekipi Denverja le en igralec že doživel veselje ob naslovu (Kentavious Caldwell-Pope), ima Miami tri igralce s prstani (Udonis Haslem, Kevin Love, Kyle Lowry), trener Erik Spoelstra pa se bo potegoval za svojega tretjega.

Ob tem ima Miami v svojih vrstah še pet igralcev, ki so igrali v finalu 2020 proti Los Angeles Lakers (Jimmy Butler, Bam Adebayo, Duncan Robinson, Tyler Herro, Gabe Vincent).

Vse tekme v seriji na štiri zmage razen druge in morebitne sedme se bodo začele ob 2.30 po srednjeevropskem času (omenjeni dve ob 2.00). Uvodni dve bosta v Denverju, naslednji dve v Miamiju, nato pa se ekipi izmenjujeta kot gostiteljici.