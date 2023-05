»Ko so nam ljudje zaupali, da prevzamemo vlado (...) je bila glavna obljuba in tudi glavna želja ljudi, da ponovno živimo v normalni državi. To je prva obljuba, ki smo jo izpolnili,« je danes na novinarski konferenci o dosežkih vlade, ki je delo začela 1. junija 2022, v Ljubljani povedal Golob.

Dejal je, da se izzivov ne bodo ustrašili. Verjetno ne bodo vedno uspešni in tudi čudežev ne obljubljajo, se bodo pa borili in trdo delali, je napovedal.

»Slovenija je na dobri poti in verjamem, da bomo čez tri leta, ko bomo prišli do zaključka mandata, vsi prepričani, da živimo v državi, ki je boljša od tiste, ki smo jo dobili v roke 1. junija lani,« je dejal.

Golob je skupaj s podpredsednikoma vlade, predsednico SD Tanjo Fajon in koordinatorjem Levice Luko Mescem, na današnji novinarski konferenci povzel dosedanje delo. Med drugim je izpostavil, da so »začeli osvobajati medije«, tudi z vložitvijo novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), da ta nikoli več ne bi bila talka politike.

V soočanju z energetsko krizo so bili uspešni, je ocenil. Manj kot leto dni po največjem požaru v zgodovini države so že dobavljena prva letala za gašenje, poleti so interventno zagotovili pitno vodo v slovenski Istri, sredstva za pomoč po nedavnih zemeljskih plazovih so bila zagotovljena v 14 dneh.

Rast cen hrane v Sloveniji ne sledi padajočemu trendu drugod po Evropi. Zato bodo na podlagi danes sprejete odredbe naslednjih šest mesecev spremljali cene hrane v celotni verigi, da bi ugotovili, »kdo v verigi ima neupravičene dobičke in oderuške marže«, je še napovedal premier. Začeli pa so tudi posvetovanja z državljani o spremembah volilne zakonodaje.