Ozadje: Mervar na čelo energetske zbornice

Volitve za novega predsednika, upravni in nadzorni odbor za novo štiriletno mandatno obdobje 2023-2027 je energetska zbornica izvedla v maju. Hkrati so izvedli tudi volitve za predstavnike v skupščini Gospodarske zbornice Slovenije, pod čigar okriljem deluje Energetska zbornica Slovenije. Uradne rezultate bodo predstavili na prvi seji skupščine v novem mandatnem obdobju. To namerava zbornica izvesti prihodnji teden.

Mervar se je na položaj povzpel brez protikandidata, dosedanji dolgoletni predsednik zbornice Eberlinc bo medtem ostal član upravnega odbora, so zapisali na zbornici. Mervar bo veliko pozornosti posvečal zelenemu prehodu in medsektorskemu povezovanju, hkrati meni, da energetika še nikoli ni bila pred takšnimi izziv.