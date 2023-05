Ameriški in savdski posredniki so v ponedeljek zvečer sporočili, da sta se sprti strani v Sudanu le nekaj ur pred iztekom veljavnosti sedemdnevnega premirja dogovorili o podaljšanju premirja za pet dni.

Posredniki so ob tem priznali, da je prišlo do večkratnega kršenja premirja na obeh straneh, a so se za zdaj vzdržali uvedbe sankcij v upanju, da bodo sprti strani obdržali za pogajalsko mizo. Podaljšanje premirja bi namreč omogočilo nadaljevanje dostave humanitarne pomoči in pogajanj o dolgoročni rešitvi.

Sudanska vojska pod vodstvom generala Abdela Fataha al Burhana je zapustila pogovore, ki so potekali v savdski Džedi, ker »uporniki niso hoteli uresničiti niti ene od določb kratkoročnega premirja, ki je predvidevalo njihov umik iz bolnišnic in stanovanjskih poslopij«, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal neimenovani uradnik sudanske vlade.

Vojska je trdila, da so sile RSF prav tako »večkrat kršile premirje«, je še dodal uradnik.

Kljub zagotovilom o prekinitvi spopadov obeh strani so se ti v torek znova razplamteli na širšem območju prestolnice Kartum kot tudi v zahodni pokrajini Darfur, poroča AFP.

»Vojska je pripravljena na boj do zmage,« je med obiskom vojakov v prestolnici izjavil poveljnik vojske al Burhan.

Sile RSF, ki jim poveljuje general Mohamed Hamdan Daglo, pa so zatrdile, da bodo "uveljavile svojo pravico do obrambe", in obtožile vojsko, da je kršila premirje.

Od začetka spopadov med vojsko in silami RSF sredi aprila je bilo ubitih več kot 1800 ljudi. Več kot milijon ljudi je bilo notranje razseljenih, skoraj 350.000 pa jih je pobegnilo v sosednje države.