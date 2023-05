»Ustanavljamo platformo, prek katere lahko spremembe iščemo, o njih razpravljamo, jih predstavljamo in predlagamo, je dejal Logar na današnji seji in poudaril, da so platforma vsi, ki verjamejo v sodelovanje.

»Zapustimo kavč cono nemega opazovanja in začnimo skupaj oblikovati odprto, sproščeno in zdravorazumsko Slovenijo,« je pozval. Kot je dejal, ga odzivi ob napovedi oblikovanja društva prepričujejo, da jih je veliko, ki razmišljajo na ta način. Po Logarjevih besedah bo platforma vsakemu ponudila, da pove svoje mnenje, sodeluje s svojim predlogom in postane del konvencije o prihodnosti Slovenije.

Kot je napovedal, bodo na okroglih mizah, pogovorih in razpravah govorili od spodbudnem gospodarskem okolju, sodobnih tehnologijah in umetni inteligenci, zdravstvu, mladih, duševnem zdravju, sodstvu, medijih in okolju. »Ne bo tabu tem, bodo pa kompetentni sogovorniki, katerih mnenja bomo združili v paket ukrepov za prihodnost Slovenije,« je napovedal Logar.

Ocenil je še, da Slovenija svojega velika potenciala ne zna prav dobro izkoristiti. Po njegovih besedah se vedno najde administrativna ovira, ki zajezi tok kreativnosti, vse prevečkrat »eksplodira ideologija«. Zdi se, da se spodbuja pot v manj in ohranja status quo, ki ustreza manjšini na račun večine, je dejal.

Društvo s polnim imenom Platforma Sodelujmo za prihodnost ima 12 ustanovnih članov. Poleg Logarja in danes izvoljene podpredsednice Romane Jordan so to še vodja kabineta nekdanjega predsednika Boruta Pahorja Alja Brglez, poslanka SDS Eva Irgl, profesor evropskega prava na Novi univerzi Matej Avbelj, ekonomist Igor Masten, nekdanji minister za izobraževanje iz kvote SD Jernej Pikalo, direktor Beletrine Mitja Čander, zdravnik Rok Ravnikar, gospodarstvenik Igor Hustič, nekdanji minister za digitalni razvoj iz tretje Janševe vlade Mark Boris Andrijanič in podjetnik Mirko Požar.

