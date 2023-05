Izid glasovanja v odboru, kjer so štirje demokrati in dva republikanca glasovali proti, je napovedal, da bo dogovor najverjetneje potrjen. V 435-članskem predstavniškem domu je za sprejetje sicer potrebnih 218 glasov. Televizija MSNBC je v torek poročala, da je McCarthy na sestanku s svojo poslansko skupino prejel stoječe ovacije, kar da nakazuje, da bo večina dogovor podprla.

Po predstavniškem domu bo moral dogovor potrditi tudi senat, kjer pa ni pričakovati težav, saj sta podporo izrazila tako voditelj demokratske večine Chuck Schumer kot tudi republikanske manjšine Mitch McConnell.

V dogovoru sicer lahko obe strani razglašata zmago. Predvideva, da se v proračunskem letu 2024 poraba za neobrambne namene ne bo spremenila, naslednje leto pa se bo povečala za odstotek. Z omejitvami se poraba dejansko ne bi zmanjšala, ampak bi se povečala počasneje od inflacije in gospodarstva.

Republikanci lahko to označijo kot zmanjšanje porabe, saj bo poraba rasla počasneje kot sicer. Demokrati pa lahko trdijo, da so preprečili dejansko zmanjšanje izdatkov.

Republikanci so predlagali povečanje delovnih zahtev za delovno sposobne odrasle osebe brez vzdrževanih družinskih članov v nekaterih programih državne pomoči. Dogovor bi z nekaterimi izjemami tudi razveljavil približno 30 milijard dolarjev neporabljenih sredstev za pomoč pri pandemiji covida-19.

Republikanci so si prizadevali za razveljavitev Bidnovega delnega odpisa med 10.000 do 20.000 dolarjev študentskih dolgov, vendar dogovor predvideva, da to ostane, čeprav bo imelo končno besedo o tem vrhovno sodišče, kjer vladajo konservativci.

Dogovor predvideva še vračilo dela sredstev, ki so bila prej dodeljena davčni službi za boj proti bogatim davčnim goljufom. V skladu s sporazumom bi se del sredstev za davčno upravo lahko uporabil za ublažitev drugih zmanjšanj porabe.

McCarthy dogovor razlaga kot veliko zmago proti Bidnu že s tem, da se je predsednik, ki je uvodoma trdil, da se o meji javnega dolga nikoli ne bo pogajal, vseeno pogajal. A McCarthy je medtem sprejel začasno odpravo meje javnega dolga za dve leti brez določitve nove meje.

Biden je pogajanja o javnem dolgu spremenil v pogajanja o proračunu in o tem je dobil okvirni dogovor do konca svojega mandata. Na koncu je tako uspel zaščititi skoraj vse svoje prioritete glede porabe.