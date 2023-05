Torkov napad z brezpilotniki na rusko prestolnico ni bil prvi tovrsten v petnajstih mesecih, odkar divja vojna na ukrajinskih tleh. Je bil pa doslej največji. Kar osem brezpilotnikov je priletelo do juga Moskve, kjer je ruska zračna obramba vse uničila. Ali so jih sestrelili ali pa so jih s pomočjo elektronskih naprav toliko zmotili v letenju, da so strmoglavili.

Nekateri od njih so padli na tamkajšnje stolpnice in povzročili manjšo škodo. Ukrajina je zanikala vsakršno neposredno povezanost z napadi. Uporabili so torej enako stališče kot pri prejšnjih čezmejnih napadih brezpilotnikov na ruskih tleh – večina teh je bila izvedena v ruski obmejni regiji Belgorod. A kljub zanikanju napadov je Mihajlo Podoljak, svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, napovedal, da bo verjetno prišlo do nadaljnjih tovrstnih napadov na rusko ozemlje.

Povečan doseg brezpilotnikov

Vojna je prišla na ruska tla, konkretno v moskovsko okrožje Rublijovka, kjer imajo ruska elita in tudi predsednik Vladimir Putin svoje rezidence. Ali je bil zaradi tega odziv ruskih politikov tako goreč in hkrati svarilen, češ da se sovražnika ne sme podcenjevati, saj se lahko pričakujejo novi napadi na ruskem ozemlju, ni povsem jasno. Prebivalci teh elitnih sosesk so se zbudili okoli šestih zjutraj, ko so zaslišali prvo eksplozijo, nato pa jih je v desetminutnih razmikih sledilo še vsaj pol ducata.

Iz analiz posnetkov brezpilotnikov, ki so jih ujeli ljudje z videoposnetki, je razvidno, da so bili nekateri od njih domače ukrajinske izdelave. Po ocenah britanskih obrambnih strokovnjakov naj bi šlo za prirejen brezpilotni letalnik UJ22, ki ima sicer doseg le okoli sto kilometrov, vendar naj bi nekatere modele predelali v brezpilotnike kamikaze ​ z novim dosegom kar 800 kilometrov, ki lahko letijo do šest ur.

Napad razbesnel Putina

Na ruski odziv ni bilo treba dolgo čakati. Potem ko so v Kremlju napad označili za teroristično dejanje, so ga nekateri politiki opisali kot najnevarnejše dejanje po koncu druge svetovne vojne. Izvedli so nove zračne napade na ukrajinske cilje, potem ko so v zadnjih dneh pred bližajočo se ukrajinsko ofenzivo okrepili svoje napade na ukrajinska mesta in prestolnico Kijev z raketami in tudi brezpilotniki. Napadi, ki so za Moskovčane in rusko elito novost, so za Kijevčane in tamkajšnjo vlado tako rekoč stalnica v zadnjih petnajstih mesecih.

Ruski predsednik Vladimir Putin je šele po ruskem povračilnem napadu ostro komentiral dogajanje: »Poskušajo ustrahovati Rusijo, poskušajo provocirati Rusijo,« je govoril. Ukrajince je posvaril, da lahko pričakujejo nove povračilne napade Rusije, saj politično vodstvo njihove države s svojimi dejanji sili Rusijo k odzivu. Da bi omilil tudi kritike, kako je bilo mogoče, da so letalniki prileteli tako globoko na rusko ozemlje (Moskva je od ukrajinske meje oddaljena 450 kilometrov zračne linije), je napovedal okrepitev ruske protizračne obrambe v prestolnici.