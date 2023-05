Po ponedeljkovih nasilnih protestih se je ozračje v Zvečanu včeraj nekoliko umirilo. Kljub temu je bilo v štirih srbskih občinah na severu Kosova še vedno napeto, saj se je pred občinskimi zgradbami zbralo več ljudi, da bi dosegli umik kosovske policije in preprečili vstop »lažnim« županom albanske narodnosti.

Nato je napotil na Kosovo dodatne enote tudi zato, ker je bilo v ponedeljek v spopadih s kosovskimi Srbi pred občinsko zgradbo v Zvečanu ranjenih okoli 41 madžarskih in italijanskih pripadnikov Kforja, ki so preprečevali stik med srbskimi protestniki in kosovskimi policisti. Kosovski Srbi pa trdijo, da je bilo na njihovi strani 53 ranjenih, med njimi trije huje. Srbski predsednik Aleksandar Vučić jih je v ponedeljek zvečer posvaril, naj se ne zapletajo v spopade z enotami Kfor: »Vse to je organiziral Albin Kurti, ki želi zanetiti spopad med Srbi in Natom.«

Na čigavi strani bo kvinta

Vučić se je v torek dopoldne v Beogradu sestal z veleposlaniki kvinte (ZDA, Velika Britanija, Francija, Nemčija, Italija), zatem pa ločeno z veleposlanikom Rusije in veleposlanico Kitajske, ki sta izrazila podporo Srbiji. Obiskal je srbske vojake ob meji s Kosovom in se odpovedal udeležbi na forumu o globalni varnosti v Bratislavi. Kurti je medtem v pogovoru z veleposlaniki kvinte izrazil zgroženost zaradi napadov »srbskih skrajnežev« na pripadnike Kforja in albanske novinarske ekipe »v režiji Beograda«.

»Pričakujemo, da bo kosovska vlada ustavila policijsko operacijo pred občinskimi stavbami na severu Kosova in da se bodo nasilni protestniki umaknili,« je dejal vodja diplomacije EU Josep Borrell, ki hoče oživiti dialog med Beogradom in Prištino. »Zdi se, da kosovska vlada s tem posegom na severu tvega preveč in da to ni dobra vlada,« pa je ocenila Viola von Cramon, nemška poročevalka v evropskem parlamentu za Kosovo.

Zakaj bojkot Srbov?

Za razumevanje sedanjih napetosti se je treba vrniti v november 2022, ko so Srbi protestno zapustili kosovske institucije. Zakaj, je pojasnil dr. Faris Kočan iz Centra za mednarodne odnose na FDV: »V štirih srbskih občinah na severu Kosova so Srbi množično zapustili državne institucije, šlo je za župane, svetnike, sodnike in policiste, zaradi nespoštovanja zaveze Kosova o vzpostavitvi zveze srbskih občin in zaradi menjave srbskih registrskih tablic s kosovskimi.«

Srbski protesti niso naleteli na pretirano neodobravanje mednarodne skupnosti, ker so se osredotočili na nespoštovanje mednarodnih zavez Kosova, to je dogovorov, sprejetih pod okriljem EU. »Sedanje dogajanje škodi predvsem ugledu Kosova, ki se kaže kot nekredibilen sogovornik mednarodne skupnosti. Srbija se pametno osredotoča na zaveze, ki so bile pod okriljem EU sklenjene med Prištino in Beogradom.« Kočan meni, da Kurti in Kosovo izgubljata ugodna pogajalska izhodišča tudi zaradi sedanjih nemirov: »Podpora Kosovu pri najpomembnejših zahodnih državah slabi,« pravi naš sogovornik.

Na vprašanje, kako rešiti sedanjo napeto situacijo po aprilski izvolitvi županov albanske narodnosti, Kočan odgovarja, da je srbski bojkot privedel do situacije, ki jo bo treba reševati s pogajanji med kvinto, Vučićem in Kurtijem. »Ker bodo novoizvoljeni župani ob komaj 3,47-odstotni volilni udeležbi zelo težko vodili občine, bo najbrž v nekem trenutku prišlo do predčasnih občinskih volitev. Zaenkrat je težko priti do rešitve, ker Kurti vztraja, da bodo ti župani 'predstavniki vseh na severu', torej je daleč od predčasnih volitev. Kurti udejanja Kosovo kot državo državljanov in ga ne moti, da Albanci vladajo v občinah s srbsko večino.«

*** Situacijo bo treba reševati s pogajanji med kvinto, Vučićem in Kurtijem. (...) Zaenkrat je težko priti do rešitve, ker Kurtija ne moti, da Albanci vladajo v občinah s srbsko večino. Dr. Faris Kočan, raziskovalec Centra za mednarodne odnose pri FDV