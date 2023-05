Župan Zoran Janković je napovedal, da bodo okoli 10. junija najverjetneje odprti vsi uvozi in izvozi z vzhodne ljubljanske obvoznice na Leskoškovo cesto. To pomeni, da gre rekonstrukcija priključka Leskoškova, ki je skupni projekt občine in Darsa, h koncu. Konzorcij gradbincev z družbo Mapri proasfalt na čelu je rekonstrukcijo omenjenega priključka na obvoznico začel konec poletja 2021, ko so s soinvestitorjema sklenili 11,4 milijona evrov vredno gradbeno pogodbo.

Odprava gradbenih zapor zaradi gradnje priključka Leskoškova pa še ne pomeni, da si lahko vozniki, ki uporabljajo vzhodno ljubljansko obvoznico, oddahnejo od zapor in z njimi povezanih prometnih zgostitev. Janković je v isti sapi namreč napovedal, da bodo takoj zatem popolnoma zaprli Šmartinsko cesto na delu, ki vodi skozi naselje Sneberje. S to prometno zaporo na Šmartinski cesti so, kot kaže, čakali zato, da bo obvoz motornih vozil lahko urejen po obvoznici.

Janković je pojasnil, da bodo v Sneberjah začeli graditi kanalizacijo in da je potrebna popolna zapora cestišča, saj gradbenih del ne morejo izvajati ob polovični izmenični zapori. Po županovih besedah bo takšno stanje trajalo tri ali štiri mesece. Gradnja kanalizacije v Sneberjah je del velikega projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode, za katerega je občina že pred leti pridobila evropska sredstva. Občina že ima gradbeno dovoljenje za gradnjo komunalne infrastrukture tako na glavni cesti skozi naselje kot tudi na štirih stranskih odcepih.

Na območju vzhodne obvoznice promet še vedno ovirajo preureditev priključka Nove Jarše, prenova nadvoza Dunajske ceste čez obvoznico ter prenova cestišča hitre ceste med Tomačevim in Novimi Jaršami ter med Novimi Jaršami in Zadobrovo.