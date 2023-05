»Danes sem šel prvič po mestu v krilu,« je gospod Jurij, dolgoletni udeleženec dogajanj na ljubljanski LGBT-sceni, opisal razliko med nekdanjimi časi in minulim petkom, ko se je v klubu Zorica v Ljubljani zgodila finalna prireditev Majska kraljica. Četrta po vrsti. Majska kraljica je pevsko varietejsko tekmovanje v dragovskih predstavah, za katere je značilno preoblačenje v moške ali ženske oprave, pri čemer so bili v letošnjem finalu tekmovanja prevladujoči ženski liki. Izročilo tudi v naših krajih ne more biti novost, saj se je spomniti časov, ko je na sceni kot ena prepoznavnejših delovala Salome. Obenem je leta 2002 na evrovizijski popevki nastopil slovenski trio Sestre, kar se šteje za pionirski evrovizijski transvestitski nastop, čemur je leta 2014 sledila še zmaga Conchite Wurst s skladbo Rise like Phoenix, ki je bila predvajana tudi v petek in občinstvo še vedno zaznavno razvname.

A po Sestrah je dragovsko izročilo tudi znotraj LGBT-skupnosti nekaj časa stagniralo. Babsi Adler, letošnja povezovalka progama, malodane veteranka dragovske scene in mentorica mlajšim, pravi: »Po dogajanju v devetdesetih je nastala luknja. Potem ko so Sestre nastopile na Evroviziji, je scena začela zamirati, za kar nimam pojasnila, verjetno pa gre za spremembo časa, medtem ko je danes to postalo del mainstreama. Sama sem dejavna zadnjih deset let in sem prva dama revivala. Sploh v zadnjem času se scena obnavlja in nastop novink je še posebno spodbuden. Da, napredek je viden na vseh ravneh, vključno z estetskim momentom, kar je razumljivo tudi zato, ker je na voljo več ličil oziroma drugih materialov, ki jih je mogoče dobiti tudi prek spleta,« pove doajenka, ki je morala med predstavo nekajkrat uveljaviti avtoriteto. Kot v primeru preglasne klepetalke v občinstvu, ki jo je opozorila: »Brez zamere ljubica, ampak zaradi tvojega govorjenja ne slišim svojih misli.«

Prireditev, katere polfinale je potekalo v klubu Tiffany, finale pa v Zorici, ki deluje v nekdanji kapelici kluba K4, ni bila čezmerno obljudena, saj so organizatorji, poučeni z lanskoletno izkušnjo, obisk obrzdali s predprodajo vstopnic, ki so bile razprodane že nekaj dni pred prireditvijo. Za vse tiste, ki do vstopnic za samo predstavo niso prišli, je bil v nadaljevanju noči na voljo roza disko petkov večer v klubu K4, torej tam, kjer se je tovrstno dogajanje pred desetletji začelo.

Brez petja v živo

Po starobinarnem razvidu spolov je občinstvo sestavljala enakovredna kombinacija mlajših moških in žensk, nemalokdo izmed njih se je za priložnost odel pražnje posebno. Na finalu so kot kraljice sodelovale Eric Dagger, Georgina Tailor, Glupa Pupa Kunt, Kitka Dinamitka, Pomaranč(n)a De Vita in pa Dorijan Mavrični, kot edini moški lik oziroma kralj. Čeravno je bila prevlada ženskih likov očitna, je drag – ki izhaja še iz časov izpred Shakespearja, v čigar gledališču so ženske vloge igrali moški, saj je bilo ženskam tiste čase prepovedano nastopati v teatru – odprt za vse spolne identitete. »Dragovske dogodke obiskujem, ker mi je všeč kompletna predstava, občudujem ljudi, ki ustvarjajo like, cel cirkus okoli tega, kajti drag mora iti čez rob, mora vsaj malo šokirati. Tega se je dobro malo nalesti oziroma biti zraven. In morda bom nekoč poskusila tudi sama,« pove obiskovalka Junja.

Tekmovanje je bilo sestavljeno iz dveh izhodov. V prvem je šlo bolj za vizualno prireditev, v kateri se je ocenjevalo domiselnost kreacij, v drugem hodu pa je sledila klasična glasbena točka, pri čemer velja poudariti, da nihče od nastopajočih ni pel v živo, temveč so vsi petje simulirali. Tako tudi visokorasla Kitka Dinamitka, ena od udeleženk s Ptuja, ki je bil po številu letošnjih predstavnikov najbolj zastopano slovensko mesto. »Z dragom se ukvarjam vsega en mesec, smo se pa pred letom dni organizirale, že prej pa sem se ukvarjala z gledališčem kot z modnim oblikovanjem. Predstavo sem koncipirala glede na svoje dejanske težave z izpahom kolena, obiskovanjem fizioterapij oziroma zdravljenjem, obenem pa sporočam, kako drag pri tem zdravljenju pomaga, saj sprošča misli in telo. Njegov namen je, da spraviš stvari iz sebe, da poveš, kar želiš povedati, da zabavaš ljudi, da se imaš fino. Gre za nekaj sproščujočega in zabavnega. Da malo pozabiš na svet okoli sebe.« Za glasbeno podlago za nastop, v katerem je kot rekvizit uporabila tako invalidski voziček kot bergle, si je izbrala skladbi Paparazzo od Lady Gaga in Reševalec slovenske turbofolk dance zasedbe Skater, ki znotraj dragovske skupnosti velja za hit. Debitantskemu statusu navkljub je gospodična Dinamitka pozitivno opozorila nase, najprej z domiselno doma narejeno kreacijo iz polivinila, v drugem delu pa z že opisanim nastopom. Na koncu je bila tretja.

Zaznaven napredek

Tako kot v primeru nedavne evrovizijske popevke je tudi na Majski kraljici zmagala vnaprejšnja favoritinja, tako imenovana hišna neumnica oziroma Glupa Pupa, prav tako s Ptuja, ki je v uvodni predstavitvi o sebi povedala, da ima rada mesec maj, nakar je z glasbenim nastopom na podlago skladbe Digi Dagi štajerske zasedbe Yo Zo s spolno eksplicitno koreografijo, ki je mestoma namigovala na oralno zadovoljevanje, upravičila obča pričakovanja. In pobrala 700 evrov nagrade.

Kaj je odločilo? Mentalika, ena od žirantk, ki je poudarila, da je kot že dokazana dragovska kraljica edina kvalificirana za presojanje, je dejala, da so v njenem primeru odločali kriteriji kot koreografija, koncept, ustna mimika, emocije, smešnost, pri čemer je upoštevala tudi vtise iz predtekmovalnih večerov. Celosten pogled torej, ki pa na koncu vendarle ni presenetil, saj sta se tudi po njenem mnenju najbolj izkazali Pomaranča De Vitta in Glupa Pupa, pojavi, ki bi tudi v najbolj osrednjem oziroma »binarističnem« moškem izboru nemara premagali ponosno pokončnega viteza Dorijana in preostalo konkurenco. Okusi niti niso tako različni. Če povzamemo. Ob estetskem in koreografskem napredku se čaka nekdo, ki si bo upal in tudi znal peti v živo.