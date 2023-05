Nagrada skupine OHO je osrednja nacionalna nagrada za mlade vizualne umetnike, ki jo je leta 2005 zasnoval Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. Nagrada je uvrščena v mednarodno mrežo Young Visual Artists Award, kar omogoča nagrajencu dvomesečno rezidenco v New Yorku ter samostojno razstavo v Galeriji P74 v Ljubljani. V ljubljanski galeriji so sinoči tudi slavnostno razglasili in podelili nagrado skupine OHO za leto 2023, prejela jo je intermedijska umetnica Ana Likar.

Strokovno žirijo so sestavljali Alenka Gregorič, umetniška vodja Cukrarne, kustos in muzejski svetnik Marko Košan iz Koroške galerije likovnih umetnosti ter Maja Hodošček, vizualna umetnica in kustosinja v celjskem Centru sodobnih umetnosti, in že pred dnevi so izmed devetnajstih prijav soglasno izbrali pet nominirancev oziroma štiri projekte. Poleg nagrajenke so bili letos v ožjem izboru še Maja Bojanić, Nik Erik Neubauer ter Pita Projekt (Nina Goropečnik & Rea Vogrinčič). Včeraj popoldne se je žirija sestala še enkrat in odločila o zmagovalcu. Večerno svečano razglasitev v Galeriji P74 so pospremili z odprtjem razstave nagrajenke in nominirancev, na ogled bo do 10. junija.

Kot že rečeno, je žirijo najbolj prepričala Ana Likar, intermedijska umetnica, ki pri svojem ustvarjanju izhaja iz vprašanj o pogojih produkcije pripovedi in podob ter skuša obravnavati tisto, kar ostaja skrito. Spodjedene ideje napredka, ruševine sodobnosti, ideološke zanke v poljudnoznanstvenih diskurzih ter potovanja v času in prostoru (vesolju) so teme, ki v njenih delih pogosto najdejo obliko v plastenju, ne-prozornostih in ponovitvah, kot pravijo organizatorji podelitve nagrade. V tem kontekstu je nastal tudi nagrajeni projekt Myriad Tentacles Will be Needed (Again and Again) (filmstill, 2022). Na ljubljanski filozofski fakulteti je študirala sociologijo in filozofijo, študij pa končala na Univerzi za uporabne umetnosti na Dunaju (smer lokacijsko specifična umetnost).

Izbor nominirancev

Med letošnjimi nominiranci je bil tudi Nik Erik Neubauer, vizualni umetnik in fotograf, tudi Dnevnikov fotoreporter, ki ga zanima predvsem ulična in dokumentarna fotografija, zaznamovana z izrazito avtorskim pristopom. Lani je s fotoknjigo Ko greš na jug, vedno jokaš dvakrat postal eden od zmagovalcev Belfast Photo Festivala. Z eno od fotografij iz te serije se je potegoval tudi za nagrado OHO, sicer pa se že lahko pohvali z novo fotoknjigo na temo protestov v Sloveniji.

Vizualna umetnica Maja Bojanić v svoji umetniški praksi raziskuje odnos med dokumentom in posledicami njegovega delovanja na realnost, zlasti v kontekstu spregledanih politik javne in zasebne dediščine. Deluje intermedijsko, zanimajo pa jo specifične, dane, izbrane situacije. Leta 2020 diplomirala iz kiparstva na ALUO v Ljubljani, zdaj podiplomsko študira transdisciplinarno umetnost na Univerzi uporabnih umetnosti na Dunaju. Od leta 2020 prebiva v virtualnem prostoru Nowehere.gallery. Za nagrado se je potegovala s projektom The Sistine Chapel Ceiling Vol. 2 (2022–2023).

Umetnici Nina Goropečnik in Rea Vogrinčič od decembra 2019 soustvarjata platformo Pita Projekt, kjer razstavljata in hkrati raziskujeta lastne prakse in različne vloge znotraj umetnostnega sistema. Za projekt sta v študijskem letu 2019/20 prejeli nagrado ALUO, z nadgradnjo White cube – Galerija kiparskega oddelka Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (lokacijsko specifična intervencija, 2019–2021) pa sta kandidirali tudi za nagrado OHO.