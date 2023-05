#intervju, Aco Bišćević, tenorist, pianist in čembalist: Tenor, ki z lahkoto odpoje visoki C

Tenorist Aco Bišćević je svetovni fenomen, kajti le ščepec je tenoristov, ki so sposobni peti tako visoko, brez falzeta. Zato je tudi nadvse iskan kot koncertni in operni pevec. Vstopa v različne repertoarje, posebej specializiran je tudi za repertoar stare glasbe – in v tem duhu je pripravil nocojšnji repertoar za srebrni abonma. V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma bo nastopil z Godalnim kvartetom Reicha, čembalistom Pablom Kornfeldom inDomnom Marinčičem na violi da gamba. Na sporedu bodo baročni mojstri Bach, Charpentier, Brossard, Bononcini, Graun.