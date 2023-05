V deželi cijazenja

V 80-ih je bila vožnja z »zelencem« doživetje (za otroka). Potniški poslovni vagoni so bili klimatizirani in niso imeli kupejev, kot vsi ostali. Potnice in potniki so bili tudi postreženi podobno kot na letalu, z brezplačnim sendvičem in s pijačo. Vožnja med Ljubljano in Mariborom je bila »rekordno« kratka, pot je zeleni vlak prevozil v dobrih dveh urah.