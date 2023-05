Skrbijo jih hrup, poplave in ekološki kriminal

Občane Medvod so seznanili z načrtovano gradnjo drugega železniškega tira na progi Ljubljana–Kranj. Ta tudi v medvoški občini spreminja svoj potek od sprva načrtovanega, največ izzivov ostaja ob vstopu in izstopu v občino. Čeprav prinaša vrsto izboljšav, nekateri krajani projektu ostro nasprotujejo in pravijo, da gre za ekološki kriminal.