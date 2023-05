Sevilla sedmič ali Roma prvič – to je glavno vprašanje pred zadnjim dejanjem evropske lige na stadionu, katerega zmogljivost je 67.215 gledalcev in ki so ga po dveletni gradnji, ki je stala 593 milijonov evrov, odprli leta 2019. V tekmovanju, ki se je med letoma 1971 in 2009 uradno imenovalo pokal Uefa, zadnjih 14 let pa evropska liga, je Sevilla tudi rekorderka v njegovi zgodovini: lovoriko je osvojila že šestkrat (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020), s po tremi ji sledijo Liverpool, Juventus, Milan in Atletico Madrid, Roma pa še nikoli. Klub iz italijanske prestolnice je v svojem edinem finalu igral leta 1991 (takrat sta bili v finalu še dve tekmi) in izgubil proti Interju: v Milanu je bilo 2:0 za gostitelje, v Rimu 1:0 za domačo ekipo.

V španski ligi Sevilla ne blesti, saj je pred zadnjim krogom šele na 11. mestu, a le s točko zaostanka za sedmim, ki še kot zadnje prinaša igranje v Evropi v naslednji sezoni (kvalifikacije konferenčne lige). Toda do Evrope v sezoni 2023/24 lahko pride že danes v Budimpešti, kajti zmagovalec evropske lige si priigra neposredno uvrstitev v skupinski del lige prvakov. Zasedbo iz Andaluzije v tej sezoni vodi že tretji trener: začel jo je Španec Julen Lopetegui, oktobra 2022 ga je zamenjal Argentinec Jorge Sampaoli, njega pa marca letos španski strateg Jose Luis Mendilibar. Zdaj 62-letni Mendilibar je klub rešil pred izpadom iz prve lige, v skoraj 30-letni trenerski karieri, ki jo je v celoti preživel v Španiji, pa je vodil kar 15 klubov.

Šest zmag v šestih finalih

Na poti do Budimpešte je Sevilla v izločilnih bojih v šestnajstini finala premagala PSV Eindhoven (skupni izid 3:2), v osmini Fenerbahče (2:1), nato pa še dva evropska velikana: v četrtfinalu Manchester United (5:2), v polfinalu pa Juventus (3:2 po podaljških). »V španski ligi ne blestimo, v evropski pa je povsem drugače. Do zdaj nam je šlo odlično in upam, da bo tako tudi na zadnji stopnički. Večina ni verjela, da bomo prišli tako daleč, a zdaj smo le še korak oddaljeni od lovorike. Sevilla zna igrati v evropskih finalih, kajti v šestih je šestkrat zmagala. Vem, da tradicija tokrat ne bo igrala nobene vloge, a za samozavest igralcev je to dober podatek,« pravi trener Jose Luis Mendilibar, ki upa, da bo njegova ekipa dvignila 65 centimetrov visoki in 15 kilogramov težki pokal ter osvojila nagrado 8,6 milijona evrov za zmagovalca (poraženec 4,6 milijona).

Tudi Roma ne blesti v italijanski ligi, v kateri je po predzadnjem krogu na šestem mestu (60 točk), ki ji prinaša neposredno uvrstitev v skupinski del evropske lige v sezoni 2023/24. Če jo bo v zadnjem krogu prehitel Juventus (59; gostuje pri Udineseju, Roma gosti Spezio), bodo igralci kluba z vzdevkom »sinovi volkulje« v naslednji sezoni igrali v kvalifikacijah konferenčne lige. V Sevillinem slogu (slaba doma, odlična v Evropi) letos igra tudi Roma, ki je v izločilnih bojih prekrižala načrte Salzburgu (2:1), Realu Sociedadu (2:0), Feyenoordu (4:2) in Bayerju iz Leverkusna (1:0).

Ne rekordi, ampak lovorike

Zdaj 60-letni Portugalec Jose Mourinho je Romo prevzel pred dvema letoma, nasledil pa je rojaka Paula Fonseco. V minuli sezoni je z zmago v konferenčni ligi – v finalu v Tirani je premagal Feyenoord z 1:0 – prekinil Romin 14-letni post pri osvajanju lovorik (nazadnje italijanski pokal 2008), v letošnji jo je pripeljal v finale evropske lige. Mourinho bi z današnjo zmago postavil tudi rekord: postal bi prvi trener, ki bi s tremi različnimi klubi osvojil evropsko ligo oziroma njenega predhodnika pokal Uefa: Porto 2002/03, Manchester United 2016/17, Roma 2022/23.

»Lepo je to slišati, a ne zanimajo me rekordi, ampak le lovorike. V italijanski ligi smo v tej sezoni imeli višje cilje, a jih nismo uresničili. Verjamem, da bo v Evropi drugače, čeprav je Sevilla vrhunska in izkušena ekipa. Toda če smo že prišli pred vrata raja, ne vidim razloga, da ne bi tudi prestopili njegovega praga. Če nam je uspelo lani v Tirani, nam lahko tudi v Budimpešti,« meni razvpiti Jose Mourinho.